Nie tylko ochrona przed wirusem. Szczepienia robią więcej, niż myśleliśmy

Karolina Majchrzak

Karolina Majchrzak

Ustąpienie objawów infekcji nie zawsze oznacza, że układ odpornościowy odzyskał pełną sprawność. Badanie na myszach wykazało, że po ostrym zakażeniu wirusowym w śledzionie mogą utrzymywać się poważne zmiany, osłabiające zdolność organizmu do reagowania na kolejne zagrożenia. Naukowcy zaobserwowali jednak, że wcześniejsze szczepienie zapobiegało tym zaburzeniom.

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Ramię w koszulce komiksowej podczas szczepienia, medyk trzyma i przygotowuje strzykawkę do iniekcji.
Infekcja zostawia ślady w układzie odpornościowym. Szczepienie może chronić przed długotrwałymi zmianami (zdj. ilustracyjne)MORCILLO / IMAGE POINT FR / BSIPAFP

Ostra infekcja wirusowa zwykle trwa stosunkowo krótko. Organizm zwalcza patogen, objawy ustępują, a układ odpornościowy nabywa ochronę przed ponownym zakażeniem tym samym wirusem. Nie oznacza to jednak, że wszystkie funkcje immunologiczne natychmiast wracają do stanu sprzed choroby.

Uszkodzona śledziona, słabsza odpowiedź odpornościowa

Zespół naukowców kierowany przez badaczy z Uniwersytetu Pompeu Fabra w Barcelonie wykazał, że u myszy po przebyciu ostrego zakażenia wirusowego LCMV (wirus limfocytarnego zapalenia splotu naczyniówkowego i opon mózgowych) utrzymywały się długotrwałe zaburzenia odporności. Ich źródłem okazały się rozległe uszkodzenia tkanki limfatycznej śledziony, narządu odgrywającego istotną rolę w odpowiedzi immunologicznej.

Naukowcy zauważyli, że mimo opanowania infekcji układ odpornościowy myszy pozostawał przez dłuższy czas w stanie obniżonej sprawności. Najbardziej widoczne problemy dotyczyły zdolności do uruchamiania nowych odpowiedzi limfocytów T, które rozpoznają zagrożenia i pomagają eliminować zakażone komórki.

Przyczyną były zmiany w śledzionie. W następstwie infekcji jej struktura ulegała poważnym zaburzeniom, a tkanka limfatyczna była rozlegle niszczona. Zmieniało się rozmieszczenie komórek odpornościowych, a także organizacja obszarów, w których powinny się one spotykać i współpracować - to kontakty niezbędne do prawidłowej aktywacji limfocytów T.

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Szczepienie zapobiegło długotrwałym następstwom

Naukowcy sprawdzili również, czy można zapobiec tym zmianom. W modelu eksperymentalnym myszy zaszczepione przeciwko LCMV nie wykazywały rozległych uszkodzeń tkanki limfatycznej śledziony obserwowanych po zakażeniu u niezaszczepionych zwierząt.

Zachowały również sprawność odpowiedzi immunologicznej, ochronne działanie szczepienia nie ograniczało się więc do zapobiegania bezpośrednim skutkom infekcji. Pomagało także zachować strukturę narządu i zdolność układu odpornościowego do reagowania na kolejne wyzwania.

Autorzy wskazują, że wyniki mogą mieć znaczenie dla badań nad następstwami infekcji, które utrzymują się lub pojawiają się po ustąpieniu ostrej fazy choroby. Zjawiska te określa się jako następstwa poinfekcyjne, a ich mechanizmy wciąż nie są w pełni poznane.

Czy podobny mechanizm występuje u ludzi?

Badanie nie dowodzi, że każda infekcja wirusowa prowadzi do długotrwałego osłabienia odporności u człowieka. Eksperymenty przeprowadzono na myszach, wykorzystując konkretny wirus, dlatego wyników nie można automatycznie przenosić na typowe ludzkie zakażenia, jak przeziębienie czy grypa.

Praca wskazuje jednak na możliwy mechanizm biologiczny, który warto badać także w kontekście ludzi: odpowiedź organizmu na infekcję może wiązać się z uszkodzeniem struktur niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania odporności. To z kolei może utrudniać reagowanie na kolejne zagrożenia już po wyeliminowaniu pierwotnego patogenu. Wyniki wspierają również hipotezę, że korzyści ze szczepień mogą znacznie wykraczać poza zapobieganie ostrej chorobie. 

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