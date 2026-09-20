Imperium Rzymskie w szczytowym okresie, około 117 roku n.e., zajmowało niemal 5,5 mln km². Rozciągało się od części Europy Zachodniej po Bliski Wschód i Afrykę Północną. Utrzymanie komunikacji na tak ogromnym obszarze wymagało rozbudowanego systemu dróg, który umożliwiał przemieszczanie się wojsk, urzędników, kupców i mieszkańców.

Rzymskie drogi przez lata były przedmiotem licznych badań, ale brakowało analizy, która pozwoliłaby ilościowo opisać ich strukturę w skali całego imperium. Zespół naukowców postanowił to zmienić, wykorzystując w tym celu cyfrowy zbiór danych Itiner-e, obejmujący dokładnie 299 171 km dróg. To właśnie analiza tej ogromnej sieci opisana na łamach "Nature" pozwoliła zweryfikować kilka powszechnych przekonań dotyczących rzymskiej infrastruktury.

Rzym był ważny, ale nie znajdował się w centrum sieci dróg

Jednym z najciekawszych wniosków jest pozycja samego Rzymu. Stolica imperium miała oczywiście ogromne znaczenie polityczne, administracyjne i gospodarcze, ale jej położenie nie sprawiało, że była najważniejszym węzłem całej sieci lądowej. Naukowcy wykazali, że "stolice prowincji były przeciętnie bardziej centralnie położone w sieci drogowej niż pozostałe miasta", co wynikało z ich funkcji administracyjnych i transportowych.

Rzym był natomiast specyficznie położony, znajdował się mniej więcej w połowie Półwyspu Apenińskiego, który z punktu widzenia całej sieci drogowej był swego rodzaju odgałęzieniem kontynentalnego systemu komunikacji. Szczególnie interesujący okazał się wynik analizy przeprowadzonej dla samego Półwyspu Apenińskiego, bo nawet tu najbardziej centralny przebieg sieci drogowej znajdował się po stronie Adriatyku, a więc niejako omijał Rzym.

Rzymianie rzeczywiście lubili proste drogi

Nie oznacza to jednak, że Rzym był komunikacyjnymi peryferiami imperium. Badanie dotyczyło wyłącznie transportu lądowego, a stolica miała bardzo korzystne położenie z punktu widzenia żeglugi po Morzu Śródziemnym i transportu rzecznego. Badanie pozwoliło również zweryfikować jedno z najbardziej rozpowszechnionych wyobrażeń dotyczących rzymskich dróg, a mianowicie ich prostoliniowości.

I to przekonanie faktycznie jest częściowo prawdziwe - rzymscy budowniczowie rzeczywiście preferowali proste przebiegi, ale przede wszystkim tam, gdzie pozwalało na to ukształtowanie terenu. W górach, na obszarach o dużych różnicach wysokości czy w miejscach, gdzie bezpośredni przebieg był niepraktyczny, drogi znacznie częściej dostosowywały się do warunków geograficznych.

Co więcej, rzymskie drogi były mniej proste niż współczesne trasy drogowe. Dzisiejsi inżynierowie mogą znacznie bardziej ingerować w teren, wykorzystując nowoczesne maszyny i technologie pomiarowe. Autorzy badania podkreślają, że Rzymianie nie budowali więc dróg według jednej, sztywnej zasady. Ich przebieg był wynikiem kompromisu pomiędzy topografią, potrzebami transportowymi i lokalnymi warunkami.

Drogi nie zawsze budowano od zera

Analiza przypomina również, że rzymska sieć komunikacyjna nie powstała wyłącznie dzięki budowie nowych dróg. Rzymianie często wykorzystywali istniejące wcześniej szlaki, rozbudowując je, ulepszając i łącząc w większy system. Było to szczególnie widoczne we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego, gdzie rozwinięte miasta i sieci komunikacyjne istniały już przed ekspansją Rzymu.

W innych regionach, zwłaszcza na zachodzie, infrastruktura przedrzymska była znacznie mniej rozwinięta. Tam konieczne było tworzenie nowych połączeń, które łączyły ośrodki administracyjne, miasta, porty i obiekty wojskowe.