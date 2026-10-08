Nie żyje Margaret Hamilton. Jej kod pomógł wysłać ludzi na Księżyc

O śmierci Margaret Hamilton poinformował Massachusetts Institute of Technology (MIT), gdzie badaczka pracowała przez kilkanaście lat. Uczelnia podkreśliła, że określenie jej mianem pionierki byłoby wręcz niedopowiedzeniem, bo "zajmowała się inżynierią oprogramowania w czasach, gdy sam zawód nie był jeszcze powszechnie znany".

Jej praca miała szczególne znaczenie dla programu Apollo. Margaret Hamilton kierowała zespołem odpowiedzialnym za tworzenie i testowanie pokładowego oprogramowania dla misji NASA. System miał nie tylko wykonywać polecenia, ale również odpowiednio reagować na problemy, które mogły pojawić się podczas lotu.

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Oprogramowanie na pokładzie Apollo 11

W 1969 roku, tuż przed historycznym lądowaniem Apollo 11, doszło do sytuacji, która mogła zagrozić całej misji. Pokładowy komputer uruchomił alarm, sygnalizując wystąpienie błędu. Problem polegał na przeciążeniu systemu, ale zespół Hamilton przewidział taką możliwość i przygotował rozwiązanie.

Program został zaprojektowany w taki sposób, aby w przypadku przeciążenia rezygnować z mniej istotnych zadań i skoncentrować moc obliczeniową na operacjach o najwyższym priorytecie. A najważniejszym zadaniem było wówczas doprowadzenie lądownika do bezpiecznego lądowania. Mechanizm zadziałał, komputer poradził sobie z przeciążeniem, a misja była kontynuowana.

Była pierwszą programistką w zespole

Hamilton dołączyła do projektu MIT i NASA jako pierwsza programistka i pierwsza zatrudniona w zespole kobieta. "Przyciągnęła mnie zarówno sama idea, jak i fakt, że nigdy wcześniej czegoś takiego nie zrobiono. Byłam pierwszą programistką, która dołączyła do zespołu i pierwszą kobietą, którą zatrudnili" - mówiła w rozmowie z "Guardianem" w 2019 roku.

Jej kariera w MIT rozpoczęła się w 1959 roku. Pracowała tam do połowy lat 70., kierując Wydziałem Inżynierii Oprogramowania. To właśnie w tym okresie powstawały rozwiązania dla programu Apollo, a określenie "inżynieria oprogramowania" zaczęło funkcjonować jako nazwa odrębnej dziedziny. Po odejściu z MIT wykorzystała zdobyte doświadczenie, zakładając własne firmy zajmujące się oprogramowaniem - jedną z nich była Hamilton Technologies, która nadal działa w Massachusetts.

Patrząc wstecz, byliśmy najszczęśliwszymi ludźmi na świecie. Nie mieliśmy wyboru - musieliśmy być pionierami, nie było czasu, żeby być początkującymi

Dorobek Margaret Hamilton został oficjalnie doceniony w 2016 roku. Prezydent Barack Obama przyznał jej Prezydencki Medal Wolności za wkład w rozwój nauki i eksplorację kosmosu. Podczas ceremonii zwrócił uwagę na znaczenie kobiet, których praca przyczyniła się do sukcesu amerykańskiego programu kosmicznego. Hamilton - jak mówił - symbolizowała pokolenie kobiet, które często pozostawały w cieniu, mimo że odegrały ważną rolę w wysłaniu ludzi w przestrzeń kosmiczną.