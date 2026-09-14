"Niedźwiedź" na Marsie. Naukowcy wyjaśniają spektakularną zagadkę

W skrócie Sonda Mars Reconnaissance Orbiter sfotografowała w 2022 roku marsjańską formację, która przypomina wyglądem głowę niedźwiedzia.

Naukowcy wyjaśniają, że widoczny kształt to wynik pareodilii, czyli psychologicznego zjawiska polegającego na dopatrywaniu się znanych wzorców w przypadkowych strukturach.

Wzgórze z kraterami, które tworzą iluzję niedźwiedzia, prawdopodobnie powstało w wyniku procesów geologicznych, takich jak wygasła aktywność wulkaniczna.

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Mars Reconnaissance Orbiter to sonda NASA, która krąży nad Czerwoną Planetę od lat. Przez ten czas dostarczyła całe mnóstwo obrazów powierzchni i czasem na zdjęciach udało się uchwycić niezwykłe struktury. Jedną z nich z pewnością jest "niedźwiedź" sfotografowany w 2022 r. Co to w rzeczywistości jest?

"Niedźwiedź" na Marsie to w rzeczywistości pareodilia

Zdjęcie widoczne w artykule zostało uchwycone przez sondę Mars Reconnaissance Orbiter należącą do NASA 12 grudnia 2022 r. Statek znajdował się wtedy około 251 kilometrów nad powierzchnią Czerwonej Planety, a więc bliżej jak Międzynarodowa Stacja Kosmiczna przelatująca nad Ziemią. Sfotografowana struktura na pierwszy rzut oka przypomina łeb niedźwiedzia.

Znajduje się tam wzgórze ze strukturą zapadliskową w kształcie litery V ("nos"), dwoma kraterami ("oczy") oraz kolistym układem spękań ("głowa")

Widoczny na zdjęciu "nos" może być tak naprawdę wygasłym wulkanem, a otaczający go kształt litery V może być pozostałością po wypływaniu lawy. W rzeczywistości sfotografowany przez Mars Reconnaissance Orbiter "niedźwiedź" wcale nim nie jest i wynika to ze zjawiska, które znamy pod nazwą pareodilia.

Pareodilia to psychologiczne zjawisko polegające na dopatrywaniu się znanych kształtów, twarzy lub wzorców w przypadkowych i bezkształtnych obiektach. Ludzkie umysły widzą "niedźwiedzia", bo taki kształt najbardziej im tu pasuje.

Mars Reconnaissance Orbiter bada Czerwoną Planetę od lat

Mars Reconnaissance Orbiter to sonda kosmiczna wystrzelona przez NASA w 2005 r. Celem misji było m.in. wykonanie szczegółowych zdjęć Czerwonej Planety czy zbadanie jej klimatu oraz atmosfery.

Sonda weszła na orbitę Marsa w marcu 2006 r. i nastąpiło to po trwającym ponad siedem miesięcy locie. Kilkanaście dni później wykonano pierwsze zdjęcia testowe z użyciem instrumentu HiRISE (High Resolution Imaging Science Experiment), czyli tej samej, która w 2022 r. uchwyciła na powierzchni "niedźwiedzia". To kamera o wysokiej rozdzielczości, która pozwala przechwytywać obrazy w rozdzielczości 30 cm na piksel.