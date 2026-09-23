Niemcy odkryli skarb sprzed 2000 lat. W ziemi znaleziono 934 srebrne monety

Karolina Majchrzak

Karolina Majchrzak

Spacer z wykrywaczem metalu zakończył się znalezieniem jednego z najciekawszych rzymskich skarbów na terenie Niemiec. W pobliżu Wesseling, na południe od Kolonii, archeolodzy wydobyli z ziemi aż 934 srebrne denary. To największy znany skarb monet z czasów cesarza Hadriana odkryty w tym kraju.

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Srebrne denary z czasów rzymskich, ułożone w stercie, z widocznymi wizerunkami postaci i symbolami.
934 srebrne denary czekały pod ziemią. W Niemczech odkryto jeden z największych rzymskich skarbów LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinlanddomena publiczna

Na niezwykłe znalezisko natrafił archeolog amator Oliver Riedl. Początkowo jego wykrywacz wskazał zaledwie kilka rzymskich monet. Mężczyzna szybko zorientował się jednak, że pod ziemią może znajdować się coś znacznie większego. W związku z tym powiadomił odpowiednie służby, a na miejsce przybyli eksperci, którzy rozpoczęli profesjonalne wykopaliska. Przypuszczenia szybko się potwierdziły, ponieważ ostatecznie wydobyto 934 srebrne denary o łącznej masie około 3,1 kg.

Prywatne wykorzystanie wykrywaczy metali może być nieocenionym wsparciem dla nauki, pod warunkiem przestrzegania zasad. Niestety, często spotykamy się również z tzw. "nielegalnymi wykopaliskami". Dlatego bardzo się cieszymy, że tak pozytywny przykład może zostać zaprezentowany na naszej konferencji
komentował Simon Matzerath, przewodniczący Związku Badań Archeologicznych Niemiec Zachodnich i Południowych.

Kto zakopał fortunę?

Archeolodzy uważają, że monety zostały celowo ukryte w drugiej ćwierci II wieku naszej ery, ale dokładne powody pozostają tajemnicą. Dodają też, że na miejscu znaleźli fragmenty ceramiki i resztki słomy, więc wszystko wskazuje na to, że denary znajdowały się pierwotnie w naczyniu nią wyłożonym. Późniejsza działalność rolnicza zniszczyła dzban i rozrzuciła monety w ziemi.

Jak zauważają badacze, w czasach Imperium Rzymskiego nie istniały banki w znanej nam współcześnie formie, więc zakopanie majątku mogło być sposobem na jego bezpieczne przechowanie. Możliwe więc, że właściciel skarbu zmarł, zanim zdążył go odzyskać lub przekazać komuś informację o miejscu ukrycia - po niemal dwóch tysiącach lat tego się już najpewniej nie dowiemy.

To była prawdziwa fortuna

Skala znaleziska robi jeszcze większe wrażenie, gdy zestawi się ją z ówczesnymi zarobkami. Według źródeł rzymski legionista otrzymywał około 300 denarów rocznie. Część wynagrodzenia była jednak przeznaczana na wyżywienie i wyposażenie. Jak wyliczają archeolodzy, żołnierz musiałby odkładać całość pieniędzy pozostających mu do dyspozycji przez około sześć lat, aby zgromadzić równowartość skarbu z Wesseling.

Nie wiadomo, czy właścicielem był wojskowy, zamożny kupiec czy ktoś związany z administracją. Odkrycie pokazuje jednak, jak znaczącą rolę odgrywał ten region w czasach Imperium Rzymskiego. Okolice Kolonii znajdowały się pod rzymską kontrolą od około 39 roku p.n.e. do 459 roku n.e., a sama Kolonia wyrosła z rzymskiego ośrodka wojskowego założonego nad Renem. Skarb został wystawiony w muzeum LVR-LandesMuseum Bonn, gdzie można go obecnie oglądać

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