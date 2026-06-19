Niesamowita egzoplaneta. Jest różowa i ma słone chmury

W skrócie GJ504b to egzoplaneta o masie około 25 razy większej od Jowisza, znajdująca się kilkadziesiąt lat świetlnych od Ziemi i wyróżnia się różowym kolorem.

W atmosferze planety wykryto słone chmury zbudowane z soli, co czyni GJ504b wyjątkowym obiektem na tle innych egzoplanet.

Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba umożliwił szybkie i szczegółowe zbadanie GJ504b, ustalając m.in. jej wiek na 2,5-4 mld lat oraz temperaturę wynoszącą około 290 stopni Celsjusza.

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Do tej pory odkryto i potwierdzono ponad 6 tys. egzoplanet. Świat sklasyfikowany pod nazwą GJ504b z pewnością wyróżnia się na tle wielu innych obiektów. Naukowcy wykorzystali Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba, który pozwolił dokładniej ją zbadać. Uzyskane wyniki zaskoczyły astronomów.

Różowa egzoplaneta kierownik zespołu Aneesh Baburaj z Northwesternma słone chmury

GJ504b to świat gazowy, który został odkryty kilkanaście lat temu. Obiekt jest wielki, bo jego masę szacuje się na nawet 25 razy większą od Jowisza. To oznacza, że teoretycznie plasuje się w klasyfikacji dla brązowych karłów, czyli "nieudanych gwiazd" (od ok. 13 do 80 mas Jowisza).

Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba pozwolił przeprowadzić dokładniejsze badania na tej planecie. Atmosfera gazowego olbrzyma jest bardzo złożona i występują tam różne związki. Wśród nich wykryto amoniak, metan czy dwutlenek węgla. Jednak nie to było najbardziej zaskakujące.

W atmosferze GJ504b znaleziono coś, co przypomina słone chmury. Zawierają one sól i dotychczas nie udało się potwierdzić podobnych struktur na żadnej innej egzoplanecie. Pod tym względem badany gazowy olbrzym jest wyjątkowy.

Wypróbowaliśmy trzy różne rodzaje chmur i te z soli sprawdziły się najlepiej. Gdy uwzględniliśmy chmury soli, stłumiliśmy sygnaturę cząsteczek ukrytych głębiej w atmosferze. Wtedy wyniki stały się fizycznie możliwe

Uczeni podejrzewali występowanie takich chmur zawierających cięższe pierwiastki już od lat, ale dopiero teraz udało się je potwierdzić. Detekcja rzuca też światło dzienne na proces powstawania planety i może wyjaśniać, dlaczego pod pewnymi względami bliżej jest jej do obiektów innego typu. Być może rzeczywiście świat jest "nieudaną gwiazdą". Część naukowców skłania się ku teorii związanej z brązowym karłem, a inni nazywają go towarzyszem planetarnym.

Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba pozwolił zbadać GJ504b w ekspresowym tempie

Uczeni nie pozostawiają złudzeń i wyjaśniają, że przeprowadzenie badań z takimi wynikami nie byłoby możliwe, gdyby nie Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba. Astronomowie wyjaśniają, że obserwacje naziemne na tego typu obiektach są długie, a i tak nie dają tak dobrych efektów. JWST potrzebował na uzyskanie danych zaledwie dwóch godzin.

Przy okazji astronomowie doszacowali wiek GJ504b. Planeta ma około 2,5-4 mld lat, a więc jest młodsza niż Ziemia. Jej temperatura wynosi około 290 stopni Celsjusza, co nie jest małą wartością, ale i tak to znacznie chłodniejszy świat w porównaniu do wielu odkrytych egzoplanet.

GJ504b to gazowy olbrzym, który znajduje się zaledwie 57 lat świetlnych od Ziemi. Obiekt odkryto w 2013 r. i krąży wokół gwiazdy podobnej do Słońca.





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