Niesamowite nagranie z sondy Mars Express. Tutaj utknął "Marsjanin"

W skrócie Europejska Agencja Kosmiczna opublikowała nowe nagranie z sondy Mars Express, prezentujące krater Schiaparelli, znany z filmowej adaptacji Marsjanin.

Krater Schiaparelli ma ponad 460 kilometrów średnicy i znajduje się w regionie Wyżyny Południowej Marsa, który ukształtował się około 3,7 miliarda lat temu.

Sonda Mars Express, będąca na orbicie Marsa od 2003 roku, wykonuje niskie przeloty nad powierzchnią planety, zbliżając się do niej na dystans niespełna 300 kilometrów.

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Mars Express to sonda należąca do Europejskiej Agencji Kosmicznej, która orbituje nad Czerwoną Planetą od ponad 20 lat. ESA udostępniła nowe nagranie zarejestrowane przez kamerę umieszczoną na orbiterze. Tym razem mamy okazję zobaczyć regiony, które pewną sławę zdobyły dzięki filmowi "Marsjanin".

Sonda Mars Express uchwyciła region krateru Schiaparelli z filmu "Marsjanin"

Europejska Agencja Kosmiczna udostępniła nagranie z kamery sondy Mars Express, które zarejestrowano w trakcie niskiego przelotu nad Czerwoną Planetą z silnie eliptyczną orbitą. Na wideo możemy zobaczyć widoki roztaczające się w pobliżu krateru Schiaparelli.

Krater Schiaparelli znajduje się znajduje się w gęsto pokrytym kraterami regionie Wyżyny Południowej Marsa i ma ponad 460 kilometrów średnicy. Region został ukształtowany około 3,7 mld lat temu, gdy Czerwona Planeta była bardziej wilgotna oraz cieplejsza, co sprzyjało przepływom wody.

W ramach ciekawostki warto dodać, że krater nosi również tę samą nazwę, co prawdziwy lądownik marsjański ESA Schiaparelli. Celem jego misji nie był ten region i ponadto w trakcie próby lądowania podjętej w 2016 r. doszło do rozbicia o powierzchnię.

Krater Schiaparelli zasłynął głównie za sprawą filmu "Marsjanin". To właśnie w tym regionie Marsa utknął fikcyjny astronauta Mark Watney z tytułu w reżyserii Ridleya Scotta.

Sonda Mars Express agencji ESA bada Czerwoną Planetę od ponad 20 lat

Mars Express to orbiter, który trafił na orbitę Czerwonej Planety już w 2003 r. i od tej pory nieprzerwanie bada pobliski świat. Misja została wystrzelona w czerwcu tego samego roku i dotarła do Marsa w grudniu.

Sonda kosmiczna Mars Express porusza się po eliptycznej orbicie Czerwonej Planety i jeden przelot trwa około 7,5 h. W najdalszym punkcie znajduje się ponad 10 tys. kilometrów od powierzchni, ale w najbliższym jest w stanie wykonać przeloty z wysokości niespełna 300 kilometrów.

Warto dodać, że krater Schiaparelli jest ogólnie płytki jak na swoje rozmiary. Naukowcy twierdzą, że w przeszłości był pewnie głębszy, ale osady nanoszone przez wodę i wiatr przez miliony lat sprawiły, że jego głębokość stała się znacznie mniejsza.



