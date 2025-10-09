Niesamowite odkrycie astronomów. Ogromna gwiazda tuż przed wybuchem

Dawid Długosz

Dawid Długosz

Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba dokonał przełomu i umożliwił znalezienie gwiazdy, która była brakującym ogniwem. Astronomowie zaobserwowali czerwonego nadolbrzyma tuż przed wybuchem supernowej, czyli potężnej eksplozji. Obiekt udało się namierzyć w danych w podczerwieni.

Czerwony nadolbrzym tuż przed wybuchem supernowej. Niezwykłe odkrycie.
Czerwony nadolbrzym tuż przed wybuchem supernowej. Niezwykłe odkrycie.123RF/PICSEL

Astronomowie od dawna szukali dużych gwiazd, które są bliskie wybuchu supernowych, czyli potężnych eksplozji doprowadzających do ich końca. W końcu udało się namierzyć taki obiekt i stało się możliwe z wykorzystaniem najpotężniejszego obserwatorium kosmicznego, którym obecnie dysponuje ludzkość.

Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba uchwycił czerwonego nadolbrzyma przed wybuchem

Czerwone nadolbrzymy to wielkie gwiazdy. Jednym z najbardziej znanych obiektów tego typu jest oddalona o kilkaset lat świetlnych od nas Betelgeza. To potężny twór i jeśli umieściłoby się go w Układzie Słonecznym, to sięgnąłby orbity Jowisza. Astronomowie od dawna szukali brakującego ogniwa między taką gwiazdą a jej wybuchem. W końcu udało się go uchwycić z użyciem Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba.

Spiralna galaktyka z wyraźnie widocznym jasnym jądrem oraz ramionami pełnymi barwnych gwiazd, po prawej stronie zestawienie czterech małych zdjęć ukazujących ewolucję supernowej SN 2023ixf w czasie.
Supernowa SN 2025pht na zdjęciach z Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba i Hubble'a.NASA, ESA, CSA, STScI, Charles Kilpatrick (Northwestern), Aswin Suresh (Northwestern)NASA

Gwiazda tego typu u schyłku własnego istnienia została dostrzeżona w danych, które zebrał Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba w podczerwieni. Dostrzeżenie takiego obiektu w paśmie widzialnym jest w zasadzie niemożliwe, bo dookoła znajduje się mnóstwo pyłu i gazu. JWST jest w stanie "przebić się" przez takie warstwy.

Czekaliśmy na to – na wybuch supernowej w galaktyce, którą JWST już zaobserwował 
powiedział kierownik badań Charlie Kilpatrick z Uniwersytetu Northwestern.

Supernowa SN 2025pht w galaktyce 40 mln lat świetlnych od nas

Obiekt sklasyfikowany pod nazwą SN 2025pht znajduje się w galaktyce oddalonej około 40 mln lat świetlnych od Ziemi. Miejsce to było obserwowane już wcześniej, bo z wykorzystaniem Kosmicznego Teleskopu Hubble'a, który zebrał dane w 1994 r. Natomiast JWST skierowano tam dwa razy w 2024 r.

Uzyskane obrazy wyrównano i porównano. Astronomowie zauważyli, że jedna ze znajdujących się tam gwiazd eksplodowała. Natomiast wcześniej miała postać czerwonego nadolbrzyma. Supernowa została odkryta w czerwcu br.

Zobacz również:

Uznany fizyk wyliczył, kiedy dojdzie do końca wszechświata
Kosmos

Fizyk obliczył, kiedy będzie koniec wszechświata. Nastąpi wielki "trzask"

Marcin Jabłoński
Marcin Jabłoński

Naukowcy mieli więc sporo szczęścia. Zaobserwowanie wielkiej gwiazdy przed jej potężną eksplozją graniczy wręcz z cudem. Podobny los czeka wspomnianą Betelgezę, a może już eksplodowała? Pamiętajmy, że spoglądając na nią teraz widzimy jej obraz sprzed około 700 lat.

Technologia dla zmysłów. Niesamowita immersyjna wystawa w KiotoAFP

Najnowsze