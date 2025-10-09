Astronomowie od dawna szukali dużych gwiazd, które są bliskie wybuchu supernowych, czyli potężnych eksplozji doprowadzających do ich końca. W końcu udało się namierzyć taki obiekt i stało się możliwe z wykorzystaniem najpotężniejszego obserwatorium kosmicznego, którym obecnie dysponuje ludzkość.

Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba uchwycił czerwonego nadolbrzyma przed wybuchem

Czerwone nadolbrzymy to wielkie gwiazdy. Jednym z najbardziej znanych obiektów tego typu jest oddalona o kilkaset lat świetlnych od nas Betelgeza. To potężny twór i jeśli umieściłoby się go w Układzie Słonecznym, to sięgnąłby orbity Jowisza. Astronomowie od dawna szukali brakującego ogniwa między taką gwiazdą a jej wybuchem. W końcu udało się go uchwycić z użyciem Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba.

Supernowa SN 2025pht na zdjęciach z Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba i Hubble'a. NASA, ESA, CSA, STScI, Charles Kilpatrick (Northwestern), Aswin Suresh (Northwestern) NASA

Gwiazda tego typu u schyłku własnego istnienia została dostrzeżona w danych, które zebrał Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba w podczerwieni. Dostrzeżenie takiego obiektu w paśmie widzialnym jest w zasadzie niemożliwe, bo dookoła znajduje się mnóstwo pyłu i gazu. JWST jest w stanie "przebić się" przez takie warstwy.

Czekaliśmy na to – na wybuch supernowej w galaktyce, którą JWST już zaobserwował

Supernowa SN 2025pht w galaktyce 40 mln lat świetlnych od nas

Obiekt sklasyfikowany pod nazwą SN 2025pht znajduje się w galaktyce oddalonej około 40 mln lat świetlnych od Ziemi. Miejsce to było obserwowane już wcześniej, bo z wykorzystaniem Kosmicznego Teleskopu Hubble'a, który zebrał dane w 1994 r. Natomiast JWST skierowano tam dwa razy w 2024 r.

Uzyskane obrazy wyrównano i porównano. Astronomowie zauważyli, że jedna ze znajdujących się tam gwiazd eksplodowała. Natomiast wcześniej miała postać czerwonego nadolbrzyma. Supernowa została odkryta w czerwcu br.

Naukowcy mieli więc sporo szczęścia. Zaobserwowanie wielkiej gwiazdy przed jej potężną eksplozją graniczy wręcz z cudem. Podobny los czeka wspomnianą Betelgezę, a może już eksplodowała? Pamiętajmy, że spoglądając na nią teraz widzimy jej obraz sprzed około 700 lat.

Technologia dla zmysłów. Niesamowita immersyjna wystawa w Kioto AFP