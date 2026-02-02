Nowe odkrycie archeologiczne w Szkocji. "To niesamowite"

W Szkocji, w rejonie Highlands, natrafiono na wyjątkowe znaleziska. Do odkryć doszło podczas nadzorowanych przez archeologów prac remontowych, które prowadziła zarządzająca siecią wodociągową kraju spółka Scottish Water. W trakcie modernizacji sieci kanalizacji w Windhill niedaleko miejscowości Muir of Ord odsłonięto szereg obiektów, z których najstarsze mają nawet około 3000 lat.

- To niesamowite, co odkryto w pobliżu naszego projektu modernizacji kanalizacji. Pracowałem przy wielu projektach w całej Szkocji i to jest chyba najbardziej ekscytujące znalezisko do tej pory - powiedział kierownik projektu Scott Henry.

Okrągłe domy z epoki żelaza i wiekowe kurhany

Na ok. 90-metrowym odcinku wykopu w Windhill odsłonięto pozostałości dwóch domów z epoki żelaza, datowanych na ok. 3000 lat. Były to typowe dla tego okresu budynki, popularne szczególnie na terenach Wysp Brytyjskich - charakterystyczne okrągłe konstrukcje mieszkalne o średnicy 5-15 metrów, budowane z drewna, kamienia i gliny.

W obrębie obszaru, gdzie dawniej znajdowały się zabudowania, znaleziono też narzędzia, w tym fragmenty żaren do mielenia zboża. Nie odnotowano jednak żadnej ceramiki - według badaczy potwierdza to teorię, że dawna społeczność zasiedlająca te okolice decydowała się raczej na korzystanie z drewnianych naczyń. W pobliżu domów zidentyfikowano ponadto piece do obróbki żelaza.

- Mamy nadzieję, że przetwarzanie próbek pobranych z wykopalisk pozwoli uzyskać bardziej szczegółowy obraz procesów obróbki metali przeprowadzanych w Windhill - powiedział Steven Birch, archeolog z West Coast Archaeological Services.

Datowanie, analiza DNA i inne badania. Archeolodzy liczą na nowe dane

Ponadto w pobliżu odkryto cmentarzysko, prawdopodobnie z VI w. n.e. Zidentyfikowano tam trzy okrągłe kurhany o średnicy około 10 metrów. Obecnie fragmenty kości poddawane są badaniom. Datowanie radiowęglowe, analiza izotopowa i DNA fragmentów kości mogą ujawnić szczegóły na temat ludzi zamieszkujących ten obszar.

- Wykopaliska przeprowadzone w Windhill odsłoniły złożony zestaw obiektów archeologicznych na stosunkowo niewielkim obszarze. Pełna analiza próbek, znalezisk i innych materiałów dostarczy dodatkowych informacji na temat wczesnej historii tego obszaru. Poszerzy tym samym rosnący zbiór dowodów sugerujących, że obszar wokół zatoki Beauly Firth stanowił odpowiednie miejsce do osadnictwa, przemysłu i praktyk pogrzebowych - powiedział Steven Birch.

