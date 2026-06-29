Niespodzianka na Marsie. Tego naukowcy się nie spodziewali

W skrócie Brytyjscy naukowcy znaleźli dowody wskazujące na rozległy system magmowy, który istniał w przeszłości na Marsie.

Dane zebrane przez lądownik InSight agencji NASA wskazują na obecność głębokiej granicy w skorupie planety, która oddziela różne rodzaje skał i sugeruje istnienie dużego systemu magmowego.

Złożony system magmowy mógł wpływać na atmosferę Marsa i warunki środowiskowe, potencjalnie umożliwiając występowanie życia.

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Mars różni się od Ziemi. Dotychczas Czerwona Planeta była przedstawiana jako świat z zewnętrzną skorupą, która nie jest podzielona na płyty tektoniczne. Tymczasem brytyjscy nauczeni znaleźli dowody, które wskazują na bardziej zróżnicowany obraz geologiczny sąsiedniej planety, gdzie w przeszłości mógł występować rozległy system magmowy.

Przeszłość geologiczną planety Mars ujawnia lądownik InSight agencji NASA

Zespół brytyjskich naukowców zbadał dane, które zostały zebrane przez lądownik InSight należący do NASA. Jego misja dobiegła już końca, ale przez kilka lat udało się zbadać geologię Czerwonej Planety. Uczeni twierdzą, że znaleźli dowody przemawiające za istnieniem systemu, który dziś już nie istnieje.

To rozległy system magmowy, za którym ma przemawiać pewne zjawisko wykryte w trakcie badania marsjańskich trzęsień ziemi. To granica, która znajduje się na głębokości około 24 kilometrów.

Brytyjscy uczeni twierdzą, że wspomniana granica to obszar przejściowy. Ma on rozdzielać dwa rodzaje skał. Analiza wykazała, że pod powierzchnią Czerwonej Planety mógł istnieć wspomniany system magmowy, który był bardzo rozległy.

Ta granica występuje na północnej półkuli planety i może rozciągać się na setki, a nawet tysiące kilometrów. To z pewnością rzuca nowe światło na historię geologiczną planety.

Mars miał nie tylko aktywne wulkany i jak to mogło wpłynąć na życie?

Mars z pewnością kojarzony jest z aktywnością wulkaniczną. Wszak na powierzchni Czerwonej Planety do dziś występują rekordowo wielkie góry pochodzenia wulkanicznego w skali całego Układu Słonecznego. Rekordzista to Olympus Mons.

Tradycyjnie zakładaliśmy, że wulkanizm na Marsie był stosunkowo prosty w porównaniu z ziemskim. To odkrycie sugeruje jednak, że Mars mógł podtrzymywać duże, długotrwałe systemy, w których stopiona skała ewoluowała i była wielokrotnie przetwarzana w obrębie całej skorupy

Naukowcy zwracają uwagę na jeszcze jeden szczegół. To wpływ procesów magmowych na inne aspekty Marsa, w tym jego atmosfery czy środowiska sprzyjającego życiu. Bardziej złożony system mógł potencjalnie oddziaływać na warunki panujące kiedyś na Czerwonej Planecie, gdzie w przeszłości mogły występować jakieś organizmy.

"Jednym z najważniejszych pytań w naukach planetarnych jest to, czy Ziemia jest wyjątkowa. Jeśli Mars mógł wytworzyć tak złożoną skorupę bez tektoniki płyt, to być może warunki potrzebne do powstania środowisk sprzyjających życiu mogą pojawiać się na większej liczbie planet niż dotąd sądziliśmy" - skomentował prof. Jon Wade z Uniwersytetu Oksfordzkiego.



