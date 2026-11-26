Niespodziewane odkrycie w Bydgoszczy. "Zaskoczyło nas to"

Podczas prac wykopaliskowych przy ulicy Magdzińskiego 13 w Bydgoszczy, tuż przy Hali Targowej, archeolodzy natrafili na zachodnie fragmenty umocnień wczesnośredniowiecznego grodu.

Odkrycie fosy i drewnianych konstrukcji wału zmienia dotychczasowe wyobrażenie o rozmiarach XI-wiecznego grodu. Okazało się, że rozciągał się on dalej na zachód, niż pierwotnie sądzono.

- Zaskoczyło to nas i innych archeologów, że wał dochodzi aż tutaj. Według wcześniejszych badań, gród miał kończyć się mniej więcej w okolicy ul. Przy Zamczysku. Okazuje się, że rozciągał się około 50 metrów dalej - mówi archeolog Andrzej Retkowski w rozmowie z "Bydgoszcz Informuje".

Gród sprzed lokacji miasta. Odkryte zabytki i analiza drewna

Przed nadaniem Bydgoszczy praw miejskich i budową zamku przez Kazimierza Wielkiego, w rejonie dzisiejszego Placu Kościeleckich oraz ulic Bernardyńskiej, Grodzkiej i Podwale istniał gród. Założenie o szacowanej powierzchni ok. 0,5 ha otaczały dwie fosy oraz wał.

Gród, który z czasem zyskał na znaczeniu, stając się kasztelańskim, został spalony przez Krzyżaków w 1330 r. Podnoszący się poziom Brdy zalał pozostałości zabudowań. Ze względu na wilgotne środowisko bez dostępu do tlenu drewno zachowało się w tak dobrym stanie. Teren uporządkowano w czasach lokacji miasta i budowy nieistniejącego już zamku - przez kolejne stulecia rejon ten ulegał dalszym przekształceniom.

W trakcie prowadzonych prac archeologicznych natrafiono na szereg zabytków. W warstwie grodowej znaleziono przede wszystkim pozostałości związane z codziennym życiem mieszkańców, w tym pokonsumpcyjne szczątki zwierzęce. Odsłonięto też wykonane z kości łyżwy, a ponadto igły, szydła, żelazny nożyk oraz metalowy kabłączek skroniowy, pełniący funkcję damskiej ozdoby głowy.

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Badania dendrochronologiczne wykonane podczas wcześniejszych wykopalisk wykazały, że najstarsze odnalezione drzewo zostało ścięte w 1037 roku. Odsłonięta obecnie warstwa drewna również trafi do badań dendrochronologicznych, dzięki którym będzie można ustalić datę ścięcia drzew. Odkryte belki noszą ślady podpalenia, przypominając o najeździe Krzyżaków.

Dzieje grodu z XI wieku. Stare ustępuje nowemu

Badania archeologiczne w tym miejscu poprzedzają planowaną nową zabudowę. U zbiegu ulic Magdzińskiego oraz Przy Zamczysku firma Apro Investment postawi wielorodzinny obiekt mieszkalny, w którym na poziomie parteru znajdą się punkty usługowe.

- Mniej więcej tutaj biegło koryto Brdy, która okrążała gród - mówił "Bydgoszcz Informuje" Andrzej Retkowski, wskazując na teren między wschodnią ścianą Hali Targowej a działką, gdzie powstaną nowe mieszkania.

W najbliższym czasie archeolodzy badać będą wschodnią część terenu, w pobliżu ul. Przy Zamczysku.

- Tam powinniśmy trafić na mieszkalną część grodu. Przypuszczamy też, że mogą ukazać się nam podwaliny drewnianej drogi, która biegła wzdłuż wału w środku grodu - wyjaśniła archeolog Anna Retkowska.



