Wyjątkowe misie wodne. Nowy eksperyment z niesporczakami

Niesporczaki od dawna budzą zainteresowanie naukowców. Te mikroskopijne stworzenia potrafią przeżyć całkowite odwodnienie, ekstremalne wychłodzenie niemal do zera absolutnego, ogromne dawki promieniowania, a także podgrzewanie do temperatury aż 150 stopni Celsjusza. Co więcej, przetrwają nawet przejście przez układ trawienny ślimaka, po czym nadal są zdolne do życia i rozmnażania się.

Nieustannie prowadzone są badania nad różnorodnością środowisk, w których żyją misie wodne, a także nad ich niezwykłymi umiejętnościami przystosowawczymi i właściwościami. Teraz naukowcy przeprowadzili badania nad niesporczakami w środowisku, które jest rekonstrukcją marsjańskiego regolitu, czyli luźnej warstwy skalnej pokrywającej powierzchnię planety. Okazało się, że skład regolitu negatywnie wpływa na te stworzenia.

Niesporczaki nie polubiły się z marsjańskim regolitem

Powierzchnia Marsa pokryta jest cienką warstwą regolitu, który w większości składa się z bazaltu oraz jego produktów wietrzenia. Uznaje się, że najbardziej zewnętrzna część tej warstwy to tlenek żelaza w formie bardzo drobnego pyłu. W ramach badania opublikowanego w "International Journal of Astrobiology" naukowcy z uniwersytetów Wielkiej Brytanii, USA i Polski zrekonstruowali w laboratorium marsjański regolit w dwóch wersjach i umieścili w próbkach niesporczaki.

Wyniki pokazały, że choć te organizmy potrafią przetrwać ekstremalne środowiska na Ziemi i nawet pobyt w kosmosie, to warunki powierzchni Marsa mogą być dla nich niekorzystne. Okazało się, że aktywność tych wyjątkowo odpornych zwierząt znacząco spada, gdy umieszcza się je w próbkach z odtworzonym regolitem marsjańskim, co wskazuje na obecność szkodliwych składników. Wypłukanie regolitu wodą przed wprowadzeniem niesporczaków przyniosło zwrot akcji - zabieg ten usunął część toksycznych elementów i u misiów wodnych odnotowano normalną aktywność.

Rozwiń

Bezpieczeństwo przyszłych misji kosmicznych i ochrona innych planet

Badacze zaznaczają, że planując wysyłanie ludzi poza Ziemię, trzeba zbadać wpływ obcego środowiska na człowieka oraz człowieka na to środowisko. Niesporczaki mogą dostarczyć realnych informacji na temat tego, jak ludzie mogliby zaadaptować zasoby pozaziemskie do celów eksploracji kosmosu, podkreślają naukowcy. Naukowcy analizują, czy regolitu można użyć do uprawy roślin i budowy samowystarczalnej społeczności, a także czy zawiera on czynniki szkodliwe. Wiedza ta ma pomóc zarówno w zapewnieniu bezpieczeństwa przyszłym misjom, jak i w ochronie innych światów przed zanieczyszczeniem z Ziemi.

Eksperyment z niesporczakami sugeruje, że marsjańska gleba może jednocześnie kryć zagrożenia dla życia, ale też potencjalnie stanowić naturalną barierę ochronną przed ziemską kontaminacją - co jest istotne dla zasad chroniących obce środowiska przed skażeniem przez ludzi i ich technologie. Według badaczy nowe odkrycie to "mały krok w kierunku wielkiego skoku dla ludzkości".

- Regolit to oczywiście nie jest jedyny element - powiedziała prof. Corien Bakermans z Penn State Altoona. - Zaczynamy jednak rozbierać na czynniki pierwsze elementy tego całościowego systemu, z których każdy mógłby być wadą lub zaletą dla szerszego zrozumienia ochrony planet.

Zaskakujące odkrycie badaczek z Polski. Bakterie mogą zastąpić konserwanty Polsat News Polsat News