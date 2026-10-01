Problemy podczas egzekucji nastąpiły po wielogodzinnej batalii prawnej. Christa Pike miała zostać stracona rano, jednak około godziny przed planowanym rozpoczęciem sąd wstrzymał wykonanie wyroku. Sędziowie chcieli dokładniej rozpatrzyć argumenty obrońców dotyczące historii wykorzystywania seksualnego kobiety w dzieciństwie i tego, czy okoliczności te zostały odpowiednio uwzględnione przy wymierzaniu jej kary śmierci.

Pike nie zaprzecza, że brała udział w zabójstwie Colleen Slemmer, do którego doszło w 1995 roku, gdy miała 18 lat. Wraz ze swoim ówczesnym chłopakiem Tadarylem Shippem zaatakowała 19-letnią Slemmer, którą znała z ośrodka szkoleniowego w Knoxville. Pike została skazana na śmierć, natomiast Shipp otrzymał karę dożywotniego więzienia z możliwością zwolnienia warunkowego.

Dwa zastrzyki nie wystarczyły

Prokuratura odwołała się jednak do Sądu Najwyższego USA, a ten uchylił decyzję o wstrzymaniu egzekucji i zezwolił na jej przeprowadzenie. Odbyła się ona w Riverbend Maximum Security Institution w Nashville, gdzie Christa Pike otrzymała dwie dawki pentobarbitalu. Według jej prawników po drugiej dawce nadal oddychała, więc jej obrońcy złożyli pilny wniosek o przerwanie egzekucji i zapewnienie jej pomocy medycznej.

O godz. 20:53 wyłączono mikrofon, przez który świadkowie słyszeli głośne chrapanie kobiety, a przedstawicieli mediów poproszono o opuszczenie miejsca. Sędzia okręgowy Clifton L. Corker odnotował później, że personel medyczny rozpoczął udzielanie Pike pomocy.

Co to jest pentobarbital?

Pentobarbital należy do grupy barbituranów, czyli leków działających depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy. W medycynie może być stosowany m.in. do wywoływania sedacji, a w odpowiednio dużych dawkach prowadzi do głębokiego zahamowania funkcji mózgu, w tym ośrodka odpowiedzialnego za oddychanie.

W przypadku egzekucji pentobarbital ma doprowadzić do utraty przytomności, zahamowania oddychania, a następnie zatrzymania krążenia. Tennessee od 2024 roku stosuje podczas śmiertelnych zastrzyków wyłącznie ten jeden lek, rezygnując z wcześniejszego protokołu obejmującego trzy substancje.

Dlaczego lek nie zadziałał?

Na tym etapie nie ma oficjalnego wyjaśnienia władz Tennessee. Ekspert medyczny zatrudniony przez obrońców Pike, dr Joel Zivot z Emory University School of Medicine, ocenił, że kobieta prawdopodobnie nie osiągnęła we krwi wystarczającego stężenia pentobarbitalu, aby doszło do bezdechu i zatrzymania krążenia. Dlaczego?

Prawnicy twierdzą, że podczas egzekucji wystąpiły problemy z dostępem do żyły, wykorzystany pentobarbital mógł być też zdegradowany (doszło do chemicznego rozkładu substancji czynnej). Są to jednak twierdzenia obrony, których władze stanowe dotychczas nie potwierdziły - nie podano też żadnych informacji o obecnym stanie kobiety.

Co jednak ciekawe, nieudana próba wykonania wyroku na Pike jest drugim takim przypadkiem w tym roku w Tennessee. W maju władze odwołały wykonanie wyroku na Tonym Carruthersie po tym, jak przez ponad godzinę bezskutecznie próbowano uzyskać dostęp do żyły w celu podania pentobarbitalu.



