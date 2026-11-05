Niewidzialny zabójca na Marsie. Ogromne zagrożenie dla człowieka

W skrócie Analiza pyłu marsjańskiego, przeprowadzona przez łazik Perseverance, wskazuje na poważne zagrożenie zdrowotne dla przyszłych uczestników załogowych misji kosmicznych.

Drobne cząstki pyłu mogą przenikać do pęcherzyków płucnych oraz pokonywać barierę krew-mózg, co stwarza ryzyko uszkodzenia kluczowych organów w ludzkim organizmie.

Toksyczny pył wykazuje właściwości przylegania do materiałów skafandrów, co wymusza opracowanie przez NASA nowych standardów bezpieczeństwa przed wysłaniem ludzi na Marsa.

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Mars nie jest przyjaznym światem. Nie wynika to wyłącznie z niskiej temperatury oraz wyższego promieniowania. Okazuje się, że na Czerwonej Planecie istnieje jeszcze jeden "niewidzialny" problem, który dla człowieka stanowi ogromne zagrożenie.

Marsjański pył wielkim zagrożeniem dla człowieka

Naukowcy zbadali dane, które pochodzą z analizy pyłu marsjańskiego dokonanego przez łazik Perseverance. Okazuje się, że dla człowieka jest on ogromnym zagrożeniem. Dlaczego?

Wykorzystując dane uzyskane za pomocą spektrometrii fluorescencji rentgenowskiej przez łazik Perseverance, przeprowadziliśmy bezpośrednią charakterystykę drobnych (≲2,5 µm) i ultradrobnych (≲0,1 µm) frakcji marsjańskiego pyłu

"Cząstki te - na tyle małe, by przedostawać się głęboko do pęcherzyków płucnych, pokonywać barierę krew-mózg i stanowić zagrożenie dla kluczowych narządów organizmu - mogą być szczególnie niebezpieczne dla zdrowia astronautów" - dodają naukowcy.

Niewidzialne zagrożenie na Marsie ogromnym wyzwaniem przed misją załogową

NASA planuje zorganizować pierwszą misję załogową na Marsa nawet już w przyszłej dekadzie. Do istniejących zagrożeń dołączyło właśnie kolejne i z pewnością nie można go bagatelizować.

"Toksyczny i reaktywny pył trwale przylega do materiałów o właściwościach zbliżonych do tych, z których wykonuje się skafandry kosmiczne i wyposażenie habitatu" - wyjaśniają uczeni. To oznacza, że trzeba stworzyć zupełnie nowe standardy bezpieczeństwa dla astronautów, które pozwolą odpowiednio ich zabezpieczyć.

Oczywiście zagadnienie wymaga dokładniejszej analizy i pogłębienia tematu. Jeśli NASA rzeczywiście będzie chciała zabezpieczyć się na wszystkie ewentualności w trakcie planowania misji na Marsa, to z pewnością pył marsjański również będzie trzeba brać pod uwagę. W przeciwnym wypadku może to stanowić ogromne zagrożenie dla powodzenia całego przedsięwzięcia.