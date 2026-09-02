Niezwykła anomalia na Marsie. Nawet 400 stopni różnicy

W skrócie Naukowcy odkryli, że płaszcz na południowej półkuli Marsa jest nawet o 400 stopni cieplejszy od północnego, co stanowi istotną anomalię pod powierzchnią tej planety.

Zespół pod kierunkiem Alexandra Berne'a stworzył model pola grawitacyjnego Marsa, wykorzystując dane z trzech sond kosmicznych oraz nowoczesną technikę tomografii pływowej.

Zrozumienie różnic między północną a południową częścią Marsa pomaga badać procesy hydrologiczne planety oraz powstawanie basenów, w których mogła kiedyś gromadzić się woda.

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Mars na powierzchni jest bardzo zimą planetą. Średnia temperatura tego świata to -63 stopnie Celsjusza. W środku jest jednak inaczej i nowe badania przeprowadzone przez zespół naukowców wykazały, że pod powierzchnią Czerwonej Planety panuje duża anomalia.

Anomalia pod powierzchnią Marsa i nawet 400 stopni różnicy

Niezwykłe odkrycie zostało dokonane przez zespół badawczy, którym kierował Alexandr Berne, absolwent Kalifornijskiego Instytutu Technicznego. Uczeni przeanalizowali dane zebrane przez trzy sondy kosmiczne: Mars Global Surveyor, Mars Odyssey oraz Mars Reconnaissance Orbiter.

Następnie poddali analizie prędkości orbiterów, co pozwoliło na odtworzenie modelu pola grawitacyjnego Marsa. Dzięki wykorzystaniu tomografii pływowej uczeni byli w stanie "zajrzeć" pod powierzchnię Czerwonej Planety. To właśnie tu odkryto niezwykłą anomalię.

Wizualizacja prezentująca przekrój przez planetę Mars. NASA/Theophilus Britt Griswold NASA

Badania wykazały, że płaszcz na południowej półkuli Marsa jest nawet od 200 do 400 stopni Celsjusza cieplejszy od części północnej. To bardzo ważne odkrycie, które rzuca światło dzienne na inne zjawiska zachodzące na Czerwonej Planecie. Na przykład związane z jej magnetyzmem czy rozpraszaniem fal sejsmicznych, co kilka lat temu badał lądownik InSight należący do NASA.

Mars ma również różnorodną powierzchnię

Na razie nie można stwierdzić, że odkryta anomalia mogła również mieć większy wpływ na powierzchnię Czerwonej Planety, która po stronie północnej oraz południowej również wykazuje spore różnice.

Na południowej części Marsa występuje więcej wzniesień czy kraterów. Natomiast część północna to obszar pokryty rozległymi równinami. Wspomina się także o ewentualnym wpływie na rozkład wody, która niegdyś występowała na planecie.

Ważne jest zrozumienie dychotomii, którą widzimy między północą a południem, ponieważ dostarcza ona informacji o procesach, które mogły mieć wpływ na hydrologię Marsa, w tym o powstawaniu basenów, w których mogła gromadzić się woda

Wyniki badań przeprowadzonych przez naukowców zostały opublikowane pod koniec sierpnia na łamach "Nature".



