Niezwykła egzoplaneta. Obraca się w kierunku przeciwnym do gwiazdy

Dawid Długosz

Dawid Długosz

GJ 3090 b to bardzo nietypowa egzoplaneta, która znajduje się kilkadziesiąt lat świetlnych od nas. Naukowcy zwracają uwagę na dziwne zachowanie tego świata. Ma on bardzo nierównomierną orbitę. Ponadto planeta GJ 3090 b obraca się w kierunku przeciwnym do ruchu własnej gwiazdy, którą jest czerwony karzeł. Jak to możliwe?

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Jasnoniebieska egzoplaneta GJ 3090 b na tle ciemnego kosmosu z gwiazdami i jasną gwiazdą w oddali.
Niezwykła egzoplaneta. Obraca się w kierunku przeciwnym do gwiazdy. NASANASA

W skrócie

  • Egzoplaneta GJ 3090 b wyróżnia się bardzo nietypowym zachowaniem, ponieważ okrąża swoją macierzystą gwiazdę w kierunku przeciwnym do jej własnego ruchu obrotowego.
  • Uczeni przypuszczają, że wsteczny ruch GJ 3090 b wynika z anomalii podczas formowania się układu, kiedy gwiazda akreowała niewspółosiowy i wsteczny dysk materii.
  • Obiekt GJ 3090 b został sklasyfikowany jako sub-Neptun o promieniu 2,2 razy większym od Ziemi i masie przekraczającej 4,5-krotnie masę naszej planety.
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Astronomowie zbadali dziwną egzoplanetę. Świat sklasyfikowany pod nazwą GJ 3090 b z pewnością wymyka się nauce i zachowuje się w bardzo nietypowy sposób. Planeta okrąża gwiazdę w przeciwnym kierunku do jej obrotu.

Planeta GJ 3090 b okrąża gwiazdę w kierunku przeciwnym do jej obrotu

GJ 3090 b to egzoplaneta znajdująca się około 73 lata świetlne od nas. Świat ma bardzo nierównomierną orbitę, co już jest zagadką. Jakby tego było mało, to okrąża własną gwiazdę w kierunku przeciwnym do jej obrotu.

Ku naszemu wielkiemu zaskoczeniu, planeta GJ 3090 b nie tylko znajduje się na bardzo nierównomiernej orbicie, ale także krąży wstecznie, w kierunku przeciwnym do obrotu swojej gwiazdy
wyjaśnia Yann Carteret z Wydziału Astronomii Uniwersytetu w Genewie (UNIGE).

Takie zachowanie mogłoby mieć wyjaśnienie, ale normalnie byłoby to możliwe wtedy, gdyby w systemie planetarnym znajdowało się dodatkowy towarzysz (gazowy olbrzym czy brązowy karzeł) o dużej masie. Tymczasem egzoplaneta GJ 3090 b jest singielką i dlatego takie zachowanie jest zagadką.

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Naukowcy twierdzą, że do zaburzeń mogło dojść jeszcze na etapie formowania się planety. Doszło do anomalii, które ostatecznie wywołały odwrotny kierunek obrotu względem pobliskiego czerwonego karła. "W przypadku GJ 3090 gwiazda mogła akreować niewspółosiowy, wsteczny dysk wtórny, w którym następnie uformowały się planety w układzie" - wyjaśniają uczeni.

Egzoplaneta GJ 3090 b to sub-Neptun

GJ 3090 b to świat odkryty już w 2022 r., który w ostatnim czasie został poddany kolejnym badaniom. Egzoplaneta ma promień 2,2 razy większy od Ziemi i masę 4,5 razy większą od masy naszej planety. To oznacza, że jest sklasyfikowana jako sub-Neptun.

sub-Neptuny to najpowszechniej występujące planety w galaktyce Drogi Mlecznej, których dotychczas odkryto najwięcej. Stanowią około 35 proc. z ponad 6 tys. dotychczas znalezionych i potwierdzonych światów pozasłonecznych.

Uczeni skupili się także na współczynniku Psi wynoszącym w przypadku GJ 3090 b aż 136 stopni. Dla porównania dla Ziemi jest to 7 stopni. Opisuje on różnicę w orientacji płaszczyzny kątowej gwiazdy i każdej z jej planet.

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"Pomiar kąta Psi dostarcza wskazówek dotyczących powstawania i ewolucji układów planetarnych. Dlatego naturalne jest, że próbujemy mierzyć go dla innych układów planetarnych" - wyjaśnia Carteret.

Wyniki badań udostępniono 21 września na łamach Astronomy & Astrophysics.

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