Niezwykła egzoplaneta. W jej atmosferze znajdują się "kamienie szlachetne"

W skrócie Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba zbadał egzoplanetę WASP-17b, znajdującą się 1300 lat świetlnych od Ziemi.

Planeta WASP-17b jest gazowym olbrzymem o masie mniejszej niż Jowisz, ale o znacznie większych rozmiarach, przez co naukowcy nazywają ją superpuszką.

Analiza atmosfery tego obiektu wykazała obecność cząsteczek, które naukowcy określają mianem kamieni szlachetnych, powstałych w wyniku złożonych procesów atmosferycznych.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu , otwiera się w nowym oknie

Do tej pory odkryto i potwierdzono blisko 6,5 tys. planet pozasłonecznych. Niektóre egzoplanety to bardzo osobliwe światy i do takich z pewnością zalicza się WASP-17b. Przebadano ją z wykorzystaniem Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba, co przyniosło bardzo ciekawe wyniki.

Egzoplaneta WASP-17b przebadana przez Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba

Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba ma instrumenty, które doskonale sprawdzają się w badaniach planet pozasłonecznych. Dlatego uczeni zdecydowali się wykorzystać potężne obserwatorium do zbadania świata sklasyfikowanego pod nazwą WASP-17b, który znajduje się około 1300 lat świetlnych od nas.

WASP-17b to osobliwa egzoplaneta. Znajduje się bardzo blisko własnej gwiazdy. Do tego stopnia, że jeden "rok" trwa tam cztery ziemskie dni. Świat ma masę około 0,8 masy Jowisza, ale jest mniej więcej dwa razy większy od gazowego olbrzyma z Układu Słonecznego. Z tego powodu naukowcy nazywają planetę "superpuszką".

Bliskość gwiazdy sprawia, że na egzoplanecie panują bardzo wysokie temperatury. To oczywiście ma wpływ także na jej atmosferę, która jest bardzo osobliwa. Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba pozwolił na dokonanie odkrycia, które z pewnością było nieoczekiwane.

Atmosfera egzoplanety WASP-17b zawiera "kamienie szlachetne"

"Planety są kapryśne, a ich atmosfery złożone i chaotyczne. Fakt, że wszystkie te liczby połączyły się i pokazały nam ten bardzo uporządkowany, dynamiczny obraz tego gigantycznego świata oddalonego o ponad 1000 lat świetlnych, był po prostu ekscytujący" - powiedziała w oświadczeniu Hannah Wakeford z Uniwersytetu w Bristolu.

Egzoplaneta WASP-17b jest silnie związana pływowo z własną gwiazdą, podobnie jak Księżyc z Ziemią. To oznacza, że po jednej stronie panuje wieczny dzień, a po drugiej ciągła noc. Ma to ogromny wpływ na atmosferę tego osobliwego świata.

Modelowanie wykazało, że w atmosferze planety mogą występować "klejnoty". Dokładnie tam, gdzie gorące wiatry docierają do równika i nocnej strony WASP-17b i ta część ulega rozszerzaniu.

To dowód słuszności przyjętej koncepcji: planety są w rzeczywistości obiektami trójwymiarowymi, a zjawiska, których istnienie przewidujemy podczas ich ruchu wokół gwiazdy, rzeczywiście mają miejsce

Badania zespołu naukowców zostały opublikowane na łamach czasopisma "Nature Astronomy".