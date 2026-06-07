Niezwykła egzoplaneta. Z jednej strony chmury, po drugiej czyste niebo

Dawid Długosz

Dawid Długosz

WASP-94Ab to egzotyczna i niezwykła egzoplaneta, która została zbadana poprzez Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba. W ten sposób naukowcy stworzyli prognozę pogody dla planety. Rano pojawiają się tam gęste chmury piasku. Natomiast wieczorem ustępują i wyłania się czyste niebo.

Egzoplaneta WASP-94Ab z brązową atmosferą i wirującymi białymi chmurami po jednej stronie.
Niezwykła egzoplaneta. Z jednej strony chmury, po drugiej czyste niebo.Hannah Robbins/Johns Hopkins Universitymateriał zewnętrzny

W skrócie

  • WASP-94Ab to egzoplaneta, na której rano występują gęste chmury piasku, a wieczorem ustępują i pojawia się czyste niebo.
  • Atmosfera planety została zbadana przez Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba, co pozwoliło zaobserwować zmienne zachmurzenie i zaproponować dwie możliwe przyczyny tego zjawiska.
  • Podobne cykle chmur wykryto na egzoplanetach WASP-17b oraz WASP-39b, a wyniki badań zostały opublikowane 21 maja w czasopiśmie 'Science'.
  • Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu, otwiera się w nowym oknie

Dotychczas odkryto i potwierdzono ponad 6 tys. egzoplanet i niektóre z tych światów są bardzo egzotyczne. Do takich z pewnością zalicza się planeta sklasyfikowana pod nazwą WASP-94Ab. Astronomowie wykorzystali do badań tego obiektu Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba i w ten sposób udało im się odkryć ciekawe zjawisko.

Egzoplaneta WASP-94Ab z niezwykłym zjawiskiem w atmosferze

Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba pozwolił zbadać zawartość atmosfery WASP-94Ab. Następnie naukowcy stworzyli prognozę pogody dla gorącego jowisza. Z uzyskanych danych wynika, że o poranku świat te zakryty jest gęstymi chmurami piasku, ale wieczorem ustępują one czystemu niebu. Jak to możliwe?

Obserwuję egzoplanety od 20 lat i ogólne zachmurzenie jest dla nas solą w oku. Od dawna wiemy, że chmury są wszechobecne na gorących jowiszach, co jest irytujące, bo to jak patrzenie na planetę przez zamglone okno
powiedział David Sing z Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa.

Czy jednak chmury na gorących jowiszach są obecne cały czas? Obserwacje z użyciem Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba pozwoliły uzyskać odpowiedź na to pytanie.

Analiza badaczy wykazała, że na krawędzi natarcia, gdzie powietrze przepływało z nocnej strony na dzienną, pojawia się mnóstwo chmur krzemianowych. Po drugiej krawędzi (gdzie zaczynał się wieczór) takie struktury zaczynają zanikać i pojawia się wspomniane czyste niebo. Co jest przyczyną takiego zjawiska? Uczeni proponują dwa rozwiązania.

Pierwszym wyjaśnieniem może być silne związanie grawitacyjne planety z gwiazdą i to sprawia, że jest ona ciągle zwrócona jedną stroną. W konsekwencji światło pada tylko na jedną półkulę. Alternatywą jest skład chmur, który może unikać rozproszeniu pod wpływem temperatury.

Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba bada kolejne gorące jowisze

WASP-94Ab to gorący jowisz, który znajduje się około 690 lat świetlnych od nas w szerokim układzie podwójnym. Okrążą jedną z dwóch znajdujących się tam gwiazd w odległości około 8,2 mln kilometra. To na tyle blisko, że za dnia temperatura przekracza tam 1200 stopni Celsjusza.

Sukces nad badaniami planety sprawił, że uczeni poszli za ciosem i postanowili zbadać kilka kolejnych światów tego typu. Podobne cykle chmur odkryto na dwóch gorących jowiszach o nazwach WASP-17b oraz WASP-39b. Wyniki badań udostępniono 21 maja na łamach "Science".

Zobacz również:

"Zakazana planeta". TOI-5205 b to dziwny świat, który wymyka się nauce.
Nauka

"Zakazana planeta". TOI-5205 b to dziwny świat, który wymyka się nauce

Dawid Długosz
Dawid Długosz


Polacy chcą latać w kosmos. Sławosz Uznański: Każdy kolejny lot jest łatwiejszyPolsat News

Najnowsze