W skrócie WASP-94Ab to egzoplaneta, na której rano występują gęste chmury piasku, a wieczorem ustępują i pojawia się czyste niebo.

Atmosfera planety została zbadana przez Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba, co pozwoliło zaobserwować zmienne zachmurzenie i zaproponować dwie możliwe przyczyny tego zjawiska.

Podobne cykle chmur wykryto na egzoplanetach WASP-17b oraz WASP-39b, a wyniki badań zostały opublikowane 21 maja w czasopiśmie 'Science'.

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Dotychczas odkryto i potwierdzono ponad 6 tys. egzoplanet i niektóre z tych światów są bardzo egzotyczne. Do takich z pewnością zalicza się planeta sklasyfikowana pod nazwą WASP-94Ab. Astronomowie wykorzystali do badań tego obiektu Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba i w ten sposób udało im się odkryć ciekawe zjawisko.

Egzoplaneta WASP-94Ab z niezwykłym zjawiskiem w atmosferze

Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba pozwolił zbadać zawartość atmosfery WASP-94Ab. Następnie naukowcy stworzyli prognozę pogody dla gorącego jowisza. Z uzyskanych danych wynika, że o poranku świat te zakryty jest gęstymi chmurami piasku, ale wieczorem ustępują one czystemu niebu. Jak to możliwe?

Obserwuję egzoplanety od 20 lat i ogólne zachmurzenie jest dla nas solą w oku. Od dawna wiemy, że chmury są wszechobecne na gorących jowiszach, co jest irytujące, bo to jak patrzenie na planetę przez zamglone okno

Czy jednak chmury na gorących jowiszach są obecne cały czas? Obserwacje z użyciem Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba pozwoliły uzyskać odpowiedź na to pytanie.

Analiza badaczy wykazała, że na krawędzi natarcia, gdzie powietrze przepływało z nocnej strony na dzienną, pojawia się mnóstwo chmur krzemianowych. Po drugiej krawędzi (gdzie zaczynał się wieczór) takie struktury zaczynają zanikać i pojawia się wspomniane czyste niebo. Co jest przyczyną takiego zjawiska? Uczeni proponują dwa rozwiązania.

Pierwszym wyjaśnieniem może być silne związanie grawitacyjne planety z gwiazdą i to sprawia, że jest ona ciągle zwrócona jedną stroną. W konsekwencji światło pada tylko na jedną półkulę. Alternatywą jest skład chmur, który może unikać rozproszeniu pod wpływem temperatury.

Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba bada kolejne gorące jowisze

WASP-94Ab to gorący jowisz, który znajduje się około 690 lat świetlnych od nas w szerokim układzie podwójnym. Okrążą jedną z dwóch znajdujących się tam gwiazd w odległości około 8,2 mln kilometra. To na tyle blisko, że za dnia temperatura przekracza tam 1200 stopni Celsjusza.

Sukces nad badaniami planety sprawił, że uczeni poszli za ciosem i postanowili zbadać kilka kolejnych światów tego typu. Podobne cykle chmur odkryto na dwóch gorących jowiszach o nazwach WASP-17b oraz WASP-39b. Wyniki badań udostępniono 21 maja na łamach "Science".





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