Niezwykła supernowa. Supernaładowana przez pozostałości gwiazdy
Naukowcy odkryli niezwykłą supernową, ale na rozwiązanie jej zagadki potrzebowano kilku lat. Bardzo jasny wybuch miał swoje źródło. Badania wykazały, że supernaładowana supernowa SN 2017egm została wzmocniona przez martwą gwiazdę typu magnetar. Do katastroficznego zdarzenia doszło kilkaset mln lat świetlnych od nas.
SN 2017egm to wyjątkowo jasna supernowa, która została odkryta blisko dekadę temu. Naukowcy przeprowadzili dodatkowe badania i udało im się ustalić, że była ona supernaładowana przez pozostałości gwiazdy w postaci silnego magnetara.
Supernaładowana supernowa SN 2017egm odkryta w 2017 roku
Wspomniana supernowa została dostrzeżona w danych zebranych przez misję Gaia Europejskiej Agencji Kosmicznej w maju 2017 r. Do potężnej eksplozji doszło w galaktyce sklasyfikowanej pod nazwą NGC 3191 około 440 mln lat świetlnych od nas.
Zjawisku towarzyszyło promieniowanie gamma, które po około 440 mln lat dotarło do Ziemi. Wydarzenie było nietypowe i nie pasowało do znanych modeli kosmologicznych. Uczeni zwracali uwagę m.in. na fakt pochodzenia tak jasnej supernowej, które zazwyczaj mają źródła w mniejszych galaktykach.
Uczeni wykorzystali dane przechwycone przez Kosmiczny Teleskop Fermiego należący do NASA w celu głębszego zbadania supernowych i uzyskania odpowiedzi na tajemnicze pytania.
Przez prawie 20 lat astronomowie przeszukiwali dane z Fermiego w poszukiwaniu sygnałów promieniowania gamma z tysięcy supernowych i choć pojawiło się kilka intrygujących wskazówek, żadna z nich nie była do tej pory definitywna
Promieniowanie gamma z SN 2017egm udało się potwierdzić w 2024 r. Następnie zespół naukowców porównał je z promieniowaniem optycznym i wykorzystał istniejące modele. Co udało się ustalić?
Źródłem zjawiska była bardzo silna gwiazda typu magnetar
Uwagę uczonych przykuł obłok elektronów i pozytonów, a także ich antymaterialnych odpowiedników. Naukowcy twierdzą, że supernaładowana supernowa mogła mieć tylko jedno źródło. Był to rodzący się magnetar, czyli bardzo silna gwiazda neutronowa. W efekcie powstał tak zwany obłok mgławicy wiatru magnetarowego.
Ten model magnetara najlepiej odwzorowuje jasność supernowej i czas jej pojawienia się w pierwszych miesiącach, ale widzimy pole do poprawy w późniejszych okresach, gdy światło widzialne zanika dość nieregularnie
Naukowcy uważają, że otwiera to możliwości do dalszych analiz kolejnych zjawisk tego typu. Wyniki badań opublikowano 20 maja na łamach "Astronomy & Astrophysics".