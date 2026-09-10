Niezwykłe gwiazdy. Połączyły się w układ podwójny zaledwie 60 lat temu

W skrócie Astronomowie zidentyfikowali dwie młode gwiazdy w układzie IRAS 07299−1651, które połączyły się w układ podwójny zaledwie 60 lat temu.

Badacze odkryli nietypowe ułożenie dysków materii wokół protogwiazd, co sugeruje, że obiekty te nie powstały z tej samej chmury gazu i pyłu.

Ośmioletnie obserwacje z wykorzystaniem radioteleskopu ALMA oraz teleskopów VLT i Jamesa Webba pozwoliły ustalić historię zbliżenia tych masywnych gwiazd.

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Układy podwójne w Drodze Mlecznej są bardzo powszechne. Wiele gwiazd w naszej galaktyce ma towarzyszy. Naukowcy dokonali kolejnego przełomowego odkrycia. Tym razem udało się im namierzyć dopiero rodzący się taki system i to w dosyć nietypowy sposób.

Dwie młode gwiazdy utworzyły układ podwójny 60 lat temu

Astronomowie, korzystając z radioteleskopu ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array), zaobserwowali proces łączenia się dwóch gwiazd w masywny układ podwójny. Badania wykazały, że są to bardzo młode obiekty, ale nie powstały z tej samej chmury gazu i pyłu.

Obserwacje przeprowadzone przez astronomów ujawniły, że obie gwiazdy połączyły się ze sobą na późniejszym etapie wczesnego rozwoju. Mogło do tego dojść zaledwie 60 lat temu.

Układy podwójny IRAS 07299−1651 uchwycony przez radioteleskop ALMA. NASA, ESA, CSA, STScI, J. DePasquale (STScI), ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), Y. Zhang materiał zewnętrzny

Odkrycia dokonano w układzie IRAS 07299−1651, który znajduje się około 5,3 tys. lat świetlnych od nas. W trakcie prowadzenia badań skupiano się na młodych protogwiazdach. Początkowo nie zauważono tam nic nadzwyczajnego. Jednak z czasem dostrzeżono coś, co zasugerowało wystąpienie nietypowego zjawiska.

Tym zaskoczeniem było dziwne położenie dysków materii otaczających protogwiazdy, które nie były ustawione współpłaszczyznowo, co jest typowe dla zwykłych układów podwójnych.

Astronomowie monitorowali położenie gwiazd przez osiem lat

Badania były prowadzone przez osiem lat i w tym czasie obie gwiazdy były monitorowane. Nie tylko z użyciem ALMA, ale też Bardzo Dużego Teleskopu (VLT) w Chile czy VLA. Ponadto uzyskano dane w podczerwieni, które zebrał Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba.

Po raz pierwszy udało nam się zaobserwować, jak dwie masywne gwiazdy krążą wokół siebie, będąc wciąż w fazie narodzin

Dzięki kilku latom badań udało się odtworzyć zmieniającą się strukturę układu. Analizując wstecz orbity gwiazd, astronomowie ustalili, że do zbliżenia doszło prawdopodobnie zaledwie około 60 lat temu. W skali kosmicznych długości czasu to naprawdę bardzo krótka chwila. Wyniki badań naukowców zostały udostępnione we wtorek 8 września na łamach Nature Astronomy.



