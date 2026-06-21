W skrócie Mars posiada wyjątkowe miejsca, w tym najwyższą górę i największy kanion w Układzie Słonecznym.

Olympus Mons to wygasły wulkan na Marsie, który jest najwyższą górą w systemie, a Valles Marineris to rozległy kanion większy od Wielkiego Kanionu Kolorado.

Medusa Fossae to rozległa i nietypowa struktura na Marsie o prawdopodobnym pochodzeniu wulkanicznym.

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Mars to pobliska planeta, która ma unikalne miejsca w skali całego Układu Słonecznego. Największa góra w systemie czy kanion. To wszystko tam jest.

Olympus Mons - największa góra w całym Układzie Słonecznym

Olympus Mons to wygasły wulkan i zarazem największa góra w całym Układzie Słonecznym. Jest około 2,5 razy wyższa niż Mount Everest i wznosi się nad poziom odniesienia na ponad 21 kilometrów. Wybitność względem otaczającej równiny to około 26 kilometrów.

Sama podstawa Olympus Mons jest ogromna, bo średnica wynosi ponad 600 kilometrów. Powierzchnia góry jest porównywalna z obszarem całej Polski. Wygasły wulkan znajduje się na zachodniej półkuli Marsa, w regionie Tharsis Montes.

Wygasły wulkan Olympus Mons na Marsie to zarazem największa góra w całym Układzie Słonecznym. NASA domena publiczna

Góra jest olbrzymia, ale z racji ogromnego terenu, który pokrywa, bardziej przypomina wzniesienie o nachyleniu około 5 stopni. Jednak nie brakuje tu osuwisk i wielkich urwisk. Niektóre z nich mają kilka kilometrów wysokości. Na szczycie znajduje się ogromny krater o średnicy około 85 kilometrów oraz głębokości około 3 kilometrów.

Jak powstała największa góra w Układzie Słonecznym? Prawdopodobnie było to wynikiem bardzo długiej aktywności wulkanicznej, która nie była hamowana płytami tektonicznymi. W ten sposób lawa mogła wypływać przed długi czas.

Inne wulkany Marsa w regionie Tharsis

Na południowy-wschód od Olympus Mons znajdują się także inne wielkie wulkany Marsa. Dużych obiektów tego typu w regionie Tharsis jest kilkanaście. Szczególnie wartymi uwagi są trzy, które układają się w rząd gór powulkanicznych. Są to:

Ascraeus Mons - trzeci co do wielkości wulkan na Marsie. Wznosi się na około 18 kilometrów nad otaczającą go równiną. Jego średnica to około 400 kilometrów.

Pavonis Mons - wygasły wulkan o wysokości około 14 kilometrów.

Arsia Mons - drugi co do wielkości wulkan Marsa, który wznosi się na około 20 kilometrów względem pobliskiej równiny. Jego średnica to około 450 kilometrów. Ma też ogromną kalderę na szczycie o średnicy aż 120 kilometrów.

Arsia Mons to jeden z najwyższych wulkanów na Marsie NASA/JPL-Caltech/ASU materiały prasowe

W tym regionie można obserwować niezwykłe zjawisko atmosferyczne, których są lodowe chmury. Rozciągają się nawet na kilkaset kilometrów od wulkanu Arsia Mons i często są widoczne na zdjęciach z orbiterów marsjańskich (Mars Express agencji ESA, Mars Reconnaissance Orbiter agencji NASA).

Marsjański Valles Marineris to największy kanion w Układzie Słonecznym

Widzieliście już Wielki Kanion Kolorado i zrobił na was wrażenie? To ciekawe, co powiecie na podobną strukturę, ale wielokrotnie większą? Tą jest marsjański Valles Marineris, czyli największy kanion w całym Układzie Słonecznym.

Valles Marineris został odkryty przez sondę Mariner 9 i jest wręcz ogromny. Rozciąga się na około 5000 kilometrów, a jego szerokość przekracza 200 kilometrów. Średnia głębokość to 5-8 kilometrów, ale w niektórych obszarach osiąga rekordowe 11 kilometrów.

Valles Marineris to największy kanion w całym Układzie Słonecznym. archangel80889 123RF/PICSEL

Wielki kanion Marsa powstał prawdopodobnie jeszcze kilka mld lat temu. W momencie, gdy Czerwona Planeta była bardzo młoda i stygła. Wtedy najpewniej doszło do ogromnego pęknięcia, które zachowało się do dziś.

Valles Marineris znajduje się całkiem niedaleko góry Olympus Mons, od której dzieli go kilka tys. kilometrów. Jak duża różnica w wielkości występuje w porównaniu do Wielkiego Kanionu Kolorado w Stanach Zjednoczonych? Można założyć, że około 10-krotna.

Krater Gale'a i góra Aeolis Mons

Kolejną lokalizacją Marsa wartą odwiedzenia jest krater Gale'a i znajdująca się tu góra Aeolis Mons. To właśnie w tym obszarze znajduje się od kilkunastu lat łazik Curiosity agencji NASA, który na Czerwonej Planecie wylądował latem 2012 r. i bada ten obszar. Do tej pory pokonał już dystans blisko 40 kilometrów.

Krater Gale'a to antyczna pozostałość po pradawnym Marsie, który kilka mld lat temu mógł bardziej przypominać Ziemię. Jest to stara delta jeziora. Woda wypełniała to miejsce i wpadała do zbiornika z okolicznych rzek. Łazik Curiosity znalazł tu pewne dowody wskazujące na występowanie związków organicznych, co potencjalnie wiąże się z ewentualnym życiem. Jednak na razie nie udało się tego potwierdzić w 100 proc.

Krater Gale'a i góra Aeolis Mons. Żółtą elipsą nakreślono planowane miejsce lądowania łazika Curiosity. NASA/JPL-Caltech/ASU/UA NASA

Aeolis Mons (zwana także Mount Sharp) to góra "wyrastająca" z krateru Gale'a, która wznosi się na wysokość około 5,5 tys. kilometra. Odkryto ją w latach 70. XX wieku. Wzniesienie jest dosyć łagodne. Co nie zmienia faktu, że z racji wielkich rozmiarów i wielu kilometrów do pokonania, zdobycie szczytu nie jest łatwe.

Medusa Fossae jednym z najdziwniejszych miejsc planety Mars

Medusa Fossae to zdecydowanie jedno z najdziwniejszych miejsc na Marsie. Jest to ogromna formacja ciągnąca się wzdłuż równika Czerwonej Planety na około 5 tys. kilometrów, a całkowita powierzchnia struktury jest zbliżona do 1/5 obszaru Stanów Zjednoczonych. Przez lata powstały nawet teorie mówiące o tym, że formacja jest dziełem obcych. Tak naprawdę nie ma to nic wspólnego z UFO.

Formacja Meduse Fossae na Marsie jest bardzo niezwykła. ESA/DLR/FU Berlin (G. Neukum) materiał zewnętrzny

W rzeczywistości Medusa Fossae ma najpewniej pochodzenie wulkaniczne. Naukowcy twierdzą, że aktywność na Marsie w tym regionie doprowadziła do powstania dużych ilości osadów, które uformowały się w nietypowe formacje, które dziś przyciągają wzrok. Udział w tym procesie miały wiatry. Są to jednak przypuszczenia i dokładne rozwiązanie zagadki stanie się możliwe dopiero po przeprowadzeniu dokładnych badań na miejscu.





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