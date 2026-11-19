Ponad 200 celtyckich monet odkrytych w ziemi

Podczas budowy elektrowni w latach 2023-2025 w Szombathely w zachodnich Węgrzech odkryto cenny skarb. Archeolodzy znaleźli 208 srebrnych celtyckich monet, datowanych na ponad 2 tys. lat. Ważą prawie 2 kg i leżały zaledwie 30-40 cm pod powierzchnią ziemi.

To nie wszystko, co pokazały wykopy. Badacze odkryli także groby z epoki żelaza, narzędzia kamienne sprzed 7 tys. lat oraz rzymską cegłę z odciskiem psiej łapy.

Najpierw jednak natknięto się na kilka srebrnych monet rozrzuconych po ziemi. Za pomocą wykrywaczy metali specjaliści rozszerzyli obszar poszukiwań i dotarli do znacznie większej kolekcji monet ukrytej w jamie. Część z nich została zachowana w małym ceramicznym naczyniu. Przez wieki na obszarze tym uprawiano ziemię, więc część skarbu była rozrzucona i znajdowała się dość daleko na powierzchni.

Monety to srebrne tetradrachmy typu Velem, datowane na koniec II lub początek I wieku p.n.e. Każda z nich była warta tyle, co cztery drachmy, nominał powszechnie używany w starożytnej Grecji.

Nie wiadomo jeszcze, dlaczego zakopano skarb. Monety mogły symbolizować bogactwo ukryte dla ochrony w niebezpiecznym okresie lub mogły być darem pozostawionym w ziemi w celach rytualnych.

Nietypowy dowód obecności zwierząt w rzymskiej willi

Oprócz monet na tym terenie odkryto także kompleks willi wiejskiej, który był wykorzystywany wieki później. Znaczna część budowli została rozebrana w kolejnych okresach, jednak archeologom udało się częściowo odtworzyć plan budynku głównego. Jego powierzchnia wynosiła około 300 metrów kwadratowych. Jednym z najciekawszych przedmiotów znalezionych tam był fragment cegły z odciskiem psiej łapy. Zwierzę prawdopodobnie nastąpiło na mokry materiał, a po wypaleniu odcisk się utrwalił. Naukowcy uważają, że ten fragment mógł być wykorzystywany w części związanej z systemem ogrzewania podłogowego budynku.

Odcisk psiej łapy na cegle E.ON Hungária Group materiał zewnętrzny

Jeszcze zanim odnaleziono te cenne przedmioty, obszar ten był znany jako stanowisko archeologiczne. Wśród najstarszych odnalezionych artefaktów znajduje się mały, polerowany kamienny toporek pochodzący z V tysiąclecia p.n.e. Znaleziska z późniejszych okresów pozwalają poznać codzienne życie i tradycje pogrzebowe społeczności zamieszkujących ten region.



