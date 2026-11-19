Ponad 200 celtyckich monet odkrytych w ziemi
Podczas budowy elektrowni w latach 2023-2025 w Szombathely w zachodnich Węgrzech odkryto cenny skarb. Archeolodzy znaleźli 208 srebrnych celtyckich monet, datowanych na ponad 2 tys. lat. Ważą prawie 2 kg i leżały zaledwie 30-40 cm pod powierzchnią ziemi.
To nie wszystko, co pokazały wykopy. Badacze odkryli także groby z epoki żelaza, narzędzia kamienne sprzed 7 tys. lat oraz rzymską cegłę z odciskiem psiej łapy.
Najpierw jednak natknięto się na kilka srebrnych monet rozrzuconych po ziemi. Za pomocą wykrywaczy metali specjaliści rozszerzyli obszar poszukiwań i dotarli do znacznie większej kolekcji monet ukrytej w jamie. Część z nich została zachowana w małym ceramicznym naczyniu. Przez wieki na obszarze tym uprawiano ziemię, więc część skarbu była rozrzucona i znajdowała się dość daleko na powierzchni.
Monety to srebrne tetradrachmy typu Velem, datowane na koniec II lub początek I wieku p.n.e. Każda z nich była warta tyle, co cztery drachmy, nominał powszechnie używany w starożytnej Grecji.
Nie wiadomo jeszcze, dlaczego zakopano skarb. Monety mogły symbolizować bogactwo ukryte dla ochrony w niebezpiecznym okresie lub mogły być darem pozostawionym w ziemi w celach rytualnych.
Nietypowy dowód obecności zwierząt w rzymskiej willi
Oprócz monet na tym terenie odkryto także kompleks willi wiejskiej, który był wykorzystywany wieki później. Znaczna część budowli została rozebrana w kolejnych okresach, jednak archeologom udało się częściowo odtworzyć plan budynku głównego. Jego powierzchnia wynosiła około 300 metrów kwadratowych. Jednym z najciekawszych przedmiotów znalezionych tam był fragment cegły z odciskiem psiej łapy. Zwierzę prawdopodobnie nastąpiło na mokry materiał, a po wypaleniu odcisk się utrwalił. Naukowcy uważają, że ten fragment mógł być wykorzystywany w części związanej z systemem ogrzewania podłogowego budynku.
Jeszcze zanim odnaleziono te cenne przedmioty, obszar ten był znany jako stanowisko archeologiczne. Wśród najstarszych odnalezionych artefaktów znajduje się mały, polerowany kamienny toporek pochodzący z V tysiąclecia p.n.e. Znaleziska z późniejszych okresów pozwalają poznać codzienne życie i tradycje pogrzebowe społeczności zamieszkujących ten region.