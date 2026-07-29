Wyjątkowe odkrycie z jaskini na Dachu Świata

Ladakh to wysokogórski region w północnych Indiach, który geograficznie stanowi najbardziej na zachód wysunięty fragment Wyżyny Tybetańskiej - nazywanej Dachem Świata. Leży pomiędzy głównym pasmem Himalajów a Karakorum - najwyższego i drugiego co do wysokości łańcucha górskiego na Ziemi.

Teren ten ma długą i bogatą historię - choćby ryty naskalne, znajdowane wysoko w górach, ujawniają dzieje dawnego osadnictwa, sięgającego czasów młodszej epoki kamienia. Teraz natomiast badacze natrafili na inne ślady.

Analizując liczące ok. 1500 lat znaleziska z jaskini położonej 4000 metrów n.p.m., naukowcy dokonali niesamowitego odkrycia. Zidentyfikowali nieznaną dotąd nauce społeczność, która niegdyś zamieszkiwała ten himalajski region.

Badania DNA ujawniły nieznaną społeczność z Himalajów

Kopalne DNA z obszaru Azji Południowej jest rzadko odnajdywane, co powoduje poważne braki w wiedzy dotyczącej procesów kształtowania się społeczności tego regionu na przestrzeni wieków. Dlatego odkrycie szczątków 10 osób w Old Lady Spider Cave (lokalnie znanej jako Abi Srinjamo Bao), znajdującej się na wysokości 4000 m n.p.m., wzbudziło nadzieje na zdobycie nowych danych w tej dziedzinie.

Teraz, kilka lat po wydobyciu szczątków z jaskini, przeprowadzono analizę DNA wyizolowanego z kości i tkanek - i porównano je z danymi genetycznymi obejmującymi cały genom tysięcy współczesnych i dawnych ludów, aby określić, do których społeczności są one najbardziej zbliżone. Wyniki badań DNA pojawiły się właśnie na łamach czasopisma "Science Advances".

Odkrycie okazało się przełomowe - w jaskini znajdowały się szczątki przedstawicieli populacji, która dotąd nie była znana nauce.

Odkrywanie zapomnianej historii regionu Ladakh

Naukowcy odkryli, że osoby, których szczątki znaleziono w jaskini w regionie, który od dawna łączy Azję Południową, Tybet i Azję Środkową wiekowymi szlakami handlowymi, miały podobny profil genetyczny - co jest rzadkością. Badania dowiodły, że część przodków tych ludzi była genetycznie podobna do współczesnych mieszkańców Indii Północnych, a druga część była blisko spokrewniona ze starożytnymi Tybetańczykami.

Naukowcy wykorzystali modele matematyczne do analizy danych genetycznych, co pozwoliło oszacować moment mieszania się populacji. Ustalono, że proces ten rozpoczął się około 2800 lat temu, mniej więcej 1300 lat przed pojawieniem się ludzi, których szczątki odkryto w jaskini.

Szczątki 10 osób odkryto w w miejscu nazywanym Old Lady Spider Cave. N. Patterson, V. Mushrif-Tripathy i in., DOI: 10.1126/sciadv.aeb3636, Creative Commons Attribution License 4.0 (CC BY), https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ materiał zewnętrzny

Zagadkowa społeczność z Wyżyny Tybetańskiej

Nieznana dotąd społeczność, której ślady odkryto w regionie Ladakh, nadal pozostaje jednak zagadką. Nie wiadomo bowiem, skąd konkretnie lud ten zawędrował wysoko w góry, jakie były jego zwyczaje oraz wierzenia. Znane są tylko te informacje, które udało się ustalić na podstawie badań DNA.

Co ciekawe, analiza ta wykazała, że dawna społeczność nie zanikła całkowicie. Badacze odkryli bowiem, że jej przedstawiciele przyczynili się do ukształtowania dzisiejszych populacji Himalajów - w tym Minero i Balti, grup etnicznych zamieszkujących region Ladakh.



