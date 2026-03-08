Niezwykłe odkrycie naukowców. Bakterie jelitowe mogą poprawić płodność

Julia Król

Naukowcy odkryli, że mikrobiom jelitowy może wpływać na płodność oraz funkcjonowanie jajników. W badaniach na myszach przeszczepienie mikrobioty starszych osobników poprawiło stan jajników i zwiększyło liczbę potomstwa u biorców. Wyniki te sugerują istnienie komunikacji między jelitami a układem rozrodczym.

Zaskakujące odkrycie. Bakterie jelitowe mogą przedłużać płodność
Zaskakujące odkrycie. Bakterie jelitowe mogą przedłużać płodność123RF/PICSEL 123RF/PICSEL

Bakterie żyjące w ludzkim jelicie mogą wpływać nie tylko na trawienie czy odporność, ale także na płodność, jak przekonują się coraz częściej naukowcy. Nowe badania przedkliniczne sugerują, że odpowiednie modyfikowanie mikrobiomu może w przyszłości stać się sposobem na poprawę funkcjonowania jajników i wydłużenie okresu płodności.

Jak mikrobiom jelitowy wpływa na płodność i funkcjonowanie jajników?

W modelu zwierzęcym badacze sprawdzili, jak przeszczep mikrobioty jelitowej wpływa na układ rozrodczy myszy. Najpierw podano im antybiotyki, aby usunąć naturalne bakterie jelitowe, a następnie przeszczepiono mikroorganizmy pochodzące od młodych lub starszych osobników w okresie menopauzy. Ten zabieg pozwolił naukowcom prześledzić, jak różne społeczności bakterii oddziałują na funkcjonowanie jajników.

Wyniki okazały się zaskakujące. Myszom, które otrzymały mikrobiotę od starszych osobników, poprawiła się kondycja jajników, a także wzrosła ich płodność. Komórki jajników wykazywały cechy przypominające młodsze tkanki, a jednocześnie zaobserwowano mniejsze oznaki stanu zapalnego, który zwykle nasila się wraz z wiekiem. Co więcej, zwierzęta z tak zmienionym mikrobiomem częściej wydawały potomstwo niż te, które otrzymały bakterie od młodszych dawców.

- Stwierdzono bardzo wyraźne różnice zarówno we względnych ilościach różnych gatunków bakterii, jak i w poziomach metabolitów zaangażowanych w szlaki hormonalne, na które wpływają bakterie jelitowe - powiedziała Min Hoo Kim, pierwsza autorka badania.

    Zaskakujące efekty przeszczepu mikrobioty

    - Nasza pierwotna hipoteza była taka, że zaobserwujemy szkodliwy wpływ starszego mikrobiomu na funkcjonowanie jajników, ale ku naszemu zaskoczeniu odkryliśmy coś odwrotnego - dodała ekspertka.

    Badacze przypuszczają, że kluczową rolę może odgrywać tzw. estrobolom - grupa bakterii odpowiedzialnych za metabolizm estrogenów. Mikroorganizmy te współpracują z układem hormonalnym i pomagają utrzymać równowagę hormonalną. U starszych osobników bakterie mogą wytwarzać silniejsze sygnały kompensujące spadek aktywności jajników - a po przeszczepieniu do młodszych organizmów może to doprowadzić do poprawy funkcji rozrodczych.

    To odkrycie wskazuje, że między jelitami a jajnikami istnieje ścisła komunikacja biologiczna. Oznacza to, że manipulowanie mikrobiomem, np. poprzez specjalne terapie bakteryjne, mogłoby w przyszłości wpłynąć nie tylko na płodność, ale także tempo starzenia się układu rozrodczego.

    Na razie jednak są to wyłącznie wyniki badań na modelach zwierzęcych i potrzebne są kolejne obserwacje.

