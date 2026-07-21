Niezwykłe odkrycie Perseverance. Łazik znalazł miejsce pradawnych kolizji

W skrócie Łazik Perseverance odkrył przy krawędzi krateru Jezero na Marsie 75-metrowy stos skał z unikalnymi strukturami powstałymi po pęcherzykach gazu.

Naukowcy ustalili, że badane skały są zapisem pradawnych kolizji z asteroidami, do których doszło około 4 mld lat temu w obszarze Broom Point.

Zbadanie próbek z Marsa mogłoby pomóc w poznaniu historii bombardowania asteroidami nie tylko Czerwonej Planety, ale również wczesnej Ziemi.

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Łazik Perseverance bada Marsa od ponad 5 lat. Naukowcy z Imperial College London i innych jednostek badawczych przeanalizowali dane zebrane przez pojazd agencji NASA i znaleźli na pewnych skałach bardzo ciekawe struktury. Dalsza analiza pozwoliła na wyjaśnienie zagadki.

Łazik Perseverance odkrył na Marsie miejsce pradawnych kolizji z asteroidami

Uwagę naukowców przykuł 75-metrowy stos skał, który znajduje się na krawędzi krateru Jezero, czyli miejscu lądowania łazika Perseverance w lutym 2021 r. Na początku 2025 r. maszyna znalazła się w obszarze, który nazwano Broom Point.

Odkąd Perseverance opuścił krater, bada zupełnie nowy obszar zarówno pod względem geograficznym, jak i geologicznym. To rozdział marsjańskiej historii starszy niż sam krater

Wybrane fragmenty skał badane w nowym obszarze przez łazik Perseverance okazały się podtopione. Znaleziono tam pustki, które powstały po pęcherzykach gazu. Co mogło do tego doprowadzić?

Uczeni nie mają złudzeń i te skały są zapisem pradawnych kolizji z asteroidami, które wystąpiły w tym regionie Marsa. Naukowcy szacują, że do zdarzenia doszło blisko 4 mld lat temu, a więc w czasie, gdy Czerwona Planeta była jeszcze młoda.

Dokładniejsze badania wykazały, że było to co najmniej podwójne uderzenie. Jedno spowodowało utworzenie basenu Isidis o średnicy blisko 2 tys. kilometrów. Natomiast krater Jezero uformował się w wyniku powtórnej kolizji i tak powstała wyrwa o wielkości około 45 kilometrów.

Historia bombardowania Marsa może ujawnić sekrety pradawnej Ziemi

Naukowcy dodają, że dokładne datowania byłyby możliwe po sprowadzeniu próbek skał na Ziemię, gdzie można je będzie dokładniej zbadać. Misja Mars Sample Return została jednak zawieszona przez NASA i jej dalsze losy są w powijakach.

Młody Mars z pewnością nie był pod tym względem odosobniony. Kilka mld lat temu Ziemia również była bombardowana przez liczne asteroidy. Naukowcy twierdzą, że dokładne oszacowanie wieku próbek pouderzeniowych z Czerwonej Planety pozwoliłoby również na cofnięcie się o kilka mld lat także w historii naszego świata.



