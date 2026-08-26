Odkrycie w Turcji. Archeolodzy podali szczegóły

Tereny dzisiejszej Turcji skrywają ślady dziejów sięgających prehistorii, a kolejne odkrycia pokazują, jak wiele tajemnic wciąż czeka tam na odkrycie.

Niedawno na łamach GeekWeeka pisaliśmy o wyjątkowym znalezisku w Sardes, dawnej stolicy potężnej Lidii, z którą wiąże się legenda o bajecznych bogactwach króla Krezusa. Teraz archeolodzy poinformowali o kolejnym fascynującym odkryciu.

Tym razem doszło do niego na terenie prowincji Bilecik w północno-zachodniej Anatolii - podczas badań na stanowisku archeologicznym na wzgórzu Gedikkaya natrafiono na fascynujące ślady sprzed nawet 16 tys. lat.

Tajemnicze figurki z jaskini. Ślady prehistorycznych rytuałów

Podczas badań prowadzonych pod kierunkiem prof. Deniz Sarı z Uniwersytetu Bilecik Şeyh Edebali na terenie jaskini İn na Gedikkaya archeolodzy zidentyfikowali 25 prehistorycznych figurek żółwi. Zabytki datowano na ok. 14 500-11 200 p.n.e. Figurki wykonane są głównie z wapienia, a niektóre pokryto warstwą gliny. Największy okaz ma ok. 30 cm długości i 20 cm szerokości.

Według badaczy figurki miały prawdopodobnie znaczenie rytualne. Stały bowiem rozmieszczone wokół specjalnie zorganizowanych kręgów wewnątrz jaskini, która ma około 170-180 metrów długości i wznosi się na wysokość do 40 metrów. To może dowodzić, że przestrzeń ta służyła jako dawne miejsce kultu i rytuałów, a nie zwykłe schronienie mieszkalne.

Ponadto kierująca wykopaliskami prof. Deniz Sarı w komunikacie Aktüel Arkeoloji zwraca uwagę, że większość figurek została wykonana dość prostą techniką, co wzmacnia hipotezę o ich rytualnym, a nie użytkowym przeznaczeniu.

Rozwiń

Dawne społeczności i ich wierzenia. Żółw jako ważny symbol

Badacze przypuszczają, że mieszkańcy tego obszaru mogli postrzegać wzgórze Gedikkaya jako przypominające żółwia, co mogło dać początek formie lokalnego kultu.

Symbolika i obecność żółwi w rytuałach miały istotne znaczenie w kulturze natufijskiej oraz w starszych społecznościach epipaleolitu i paleolitu na Bliskim Wschodzie. Badania archeologiczne w regionie Anatolii i Lewantu potwierdzają obecność motywów żółwia w starszych warstwach. Np. w słynnym natufijskim grobowcu szamanki w jaskini Hilazon Tachtit znaleziono szczątki kilkudziesięciu żółwi, które prawdopodobnie pochodziły z uczty pogrzebowej lub innych obrzędów towarzyszących grzebaniu zmarłych.

Żółw często symbolizował długowieczność, wytrwałość i trwałość, dlatego figurki z Gedikkaya mogły odzwierciedlać właśnie te wartości.

Odkrycie dostarcza nowych informacji o wierzeniach i praktykach rytualnych społeczności żyjących terenie dzisiejszej Turcji tysiące lat przed rozwojem rolnictwa.



