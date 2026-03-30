Wszechświat ciągle ewoluuje i niegdyś był pokryty mrokiem. Później zapaliły się pierwsze gwiazdy, tzw. III populacji, których to jednak nie zaobserwowano i pozostają one w sferze hipotez. Natomiast uczeni odkryli inny, bardzo ciekawy artefakt z wczesnego kosmosu.

Gwiazda PicII-503 zachowała ślady pierwszego światła wszechświata

Tą wyjątkową gwiazdą jest PicII-503, którą zidentyfikowano w galaktyce karłowatej Pictor II liczącej co najmniej 10 mld lat, ale znajdującą się zaledwie około 150 tys. lat świetlnych od Drogi Mlecznej. To bardzo rzadki obiekt. Należy do gwiazd tzw. II populacji. Czym się wyróżnia?

PicII-503 to gwiazda o najmniejszej zawartości żelaza, jaką kiedykolwiek zidentyfikowano poza Drogą Mleczną. Ma go 43 tys. razy mniej niż Słońce. Uczeni twierdzą, że jest to przełom w badaniu starożytnych obiektów wszechświata.

Odkrycie gwiazdy, która jednoznacznie zachowuje metale ciężkie z pierwszych gwiazd, było na granicy tego, co uważaliśmy za możliwe, biorąc pod uwagę wyjątkową rzadkość występowania tych obiektów

"PicII-503 zapewnia niespotykany dotąd wgląd w pierwotną produkcję pierwiastków w pierwotnym systemie" - dodaje Anirudh Chiti.

Uczeni szacują, że PicII-503 może być gwiazdą mającą nawet 13 mld lat. Dla porównania wiek całego wszechświata szacuje się na około 13,8 mld lat.

PicII-503 to obiekt mogący powstać z pierwszych gwiazd

Gwiazda została zbadana m.in. z użyciem Dark Energy Camera na 4-metrowym teleskopie Víctora M. Blanco, który należy do Narodowej Fundacji Nauki. W ramach przeglądu Mapping the Ancient Galaxy in CaHK (MAGIC).

Zawartość żelaza czy wapnia jest tak niska, że uczeni twierdzą, iż PicII-503 mogła powstać po słabej supernowej. Sugeruje to, że obiekt uformował się z gazu wzbogaconego przez pierwsze gwiazdy.

Warto dodać, że Droga Mleczna w przeszłości wchłonęła mniejsze galaktyki i podobny los czeka Pictor II.

Łączy się to wyraźnie z sygnaturą, którą zaobserwowaliśmy w gwiazdach halo Drogi Mlecznej o najniższej metaliczności, wiążąc ich pochodzenie z naturą tych obiektów, będącą wynikiem obecności pierwszych gwiazd

Wyniki badań nad gwiazdą PicII-503 opublikowano na łamach "Nature Astronomy".

