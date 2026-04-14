Księżyc, a dokładniej jego powierzchnia usiana jest licznymi kraterami. Niektóre z nich są ogromne i co jakiś czas powstają nowe, co jest efektem bombardowania Srebrnego Globu przez kosmiczne skały. Tego typu zjawisko dostrzegli "z bliska" nawet astronauci misji Artemis II. Niedawno odkryto nową strukturę tego typu i jest ona bardzo wyjątkowa.

Olbrzymia Blizna Nowiu to krater na Księżycu powstający raz na ponad 100 lat

Wspomniany krater jest efektem dużego uderzenia w powierzchnię Księżyca, do której doszło wiosną 2024 r. Struktura nazwana Olbrzymia Blizna Nowiu jest naprawdę wielka, bo rozciąga się na około 225 metrów. Krater ma kształt lejka, którego głębokość szacuje się na około 43 metry.

Obszar został zbadany przez sondę Lunar Reconnaissance Orbiter należącą do NASA, która orbituje wokoło Księżyca od lat. Dzięki zainstalowanej na statku kamerze uczeni mogli porównać powierzchnię sprzed i po uderzeniu. Przed tym odkryciem największy krater, który powstał podczas całej misji LRO, miał zaledwie 70 metrów średnicy.

Olbrzymia Blizna Nowiu to krater na Księżycu o średnicy około 225 metrów.

Uczeni twierdzą, że to bardzo rzadkie i wyjątkowe uderzenie. Według dostępnych modeli częstotliwość takich zdarzeń szacuje się raz na około 139 lat (dla danego obszaru Księżyca).

Wielki krater na Księżycu ma dużą wartość naukową

Dodatkowe badania sprzed i po uderzeniu ujawniły, że Księżyc został trafiony wielką skałą nadlatującą z kierunku południowego zachodu. Kolizja była naprawdę silna, bo doprowadziła do wyrwania materiału spod powierzchni. W ten sposób powstał "język" z rozrzuconymi w kierunku północnym skałami. Największy odłamek ma średnicę około 13 metrów.

Ponadto naukowcy zidentyfikowali wewnątrz krateru ciemny materiał. Uważają, że jest to zeszklona skała, powstała w efekcie stopienia, wywołanego dużą energią po uderzeniu. Badania zostały zaprezentowane na 57. Konferencji Nauk Księżycowych i Planetarnych.

Uczeni twierdzą, że badania pozwolą lepiej zrozumieć powstawanie kraterów w wyniku bombardowania nie tylko na Księżycu, ale także innych obiektach w Układzie Słonecznym, które również są wystawione na podobne zjawiska.

Na Ziemi mamy atmosferę, w której większość kosmicznych skał ulega spaleniu i nie dociera na powierzchnię. Księżyc jest pozbawiony takiej ochrony i dlatego jego powierzchnia usiana jest kraterami, a wiele z nich ma kilka mld lat.

''Wydarzenia'': Nowy rozdział podboju kosmosu z Artemis 2. Czekano na to 58 lat Polsat News Polsat News