Niezwykłe znalezisko archeologów. DNA w kościach dłoni sprzed 46 tys. lat

Odkrycia dokonano w jaskini Abauntz, położonej w miejscowości Arraitz-Orkin, w dolinie Ultzama w hiszpańskiej Nawarze. Choć archeolodzy od dawna znajdowali w tej części Pirenejów ślady działalności neandertalczyków, dotychczas brakowało bezpośrednich dowodów w postaci ich szczątków kostnych. Sześć fragmentów odnalezionych podczas wcześniejszych sezonów wykopaliskowych zmienia ten stan rzeczy.

Znalezisko zostało oficjalnie zaprezentowane 19 października 2026 roku przez międzynarodowy zespół naukowców, w którego pracach uczestniczą między innymi badacze z Uniwersytetu Warszawskiego, paryskiego Musée de l'Homme oraz katalońskiego instytutu IPHES-CERCA.

Po raz pierwszy dysponujemy szczątkami ludzkimi, które pozwalają bezpośrednio potwierdzić obecność neandertalczyków w Nawarze. Odkrycie wypełnia istotną lukę w materiale paleoantropologicznym z zachodnich Pirenejów i otwiera nowe możliwości badania populacji zamieszkujących ten region w końcowym okresie historii neandertalczyków

Sześć fragmentów kości i DNA sprzed 46 tys. lat

Odnalezione szczątki należały do dorosłego neandertalczyka płci męskiej. Cztery fragmenty udało się zidentyfikować jako elementy jego prawej dłoni: trzy kości śródręcza oraz środkowy paliczek jednego z palców. Pochodzenie dwóch pozostałych fragmentów początkowo nie było jasne. Dopiero analiza zachowanych w nich białek pozwoliła potwierdzić, że również są to kości ludzkie.

Na części szczątków naukowcy dostrzegli ślady zębów zwierząt mięsożernych. Sugeruje to, że po śmierci neandertalczyka jego kości mogły zostać przemieszczone lub uszkodzone przez drapieżniki. Badacze próbują obecnie odtworzyć procesy, które doprowadziły do ich nagromadzenia w jaskini.

W tej samej warstwie archeologicznej odkryto także narzędzia kamienne oraz kości zwierząt, na których zachowały się ślady nacięć związanych z obróbką tusz. Wskazuje to, że jaskinia była wykorzystywana przez neandertalczyków podczas codziennych czynności, w tym przygotowywania pożywienia.

Największą wartością odkrycia okazał się jednak stan zachowania materiału biologicznego. DNA stopniowo ulega degradacji, a jego przetrwanie przez dziesiątki tysięcy lat zależy od wielu czynników, między innymi temperatury, wilgotności i warunków panujących w osadach. Tymczasem z kości z Abauntz udało się pozyskać materiał genetyczny nadający się do badań.

Co więcej, naukowcy zastosowali również bezpośrednie datowanie radiowęglowe. Jest to szczególnie istotne, ponieważ pozwala określić wiek samych szczątków, a nie jedynie otaczającej je warstwy archeologicznej. Połączenie tych metod z analizami białek umożliwiło potwierdzenie, że kości należały do mężczyzny żyjącego około 46 tys. lat temu.

Możliwość odzyskania dawnego DNA i bezpośredniego datowania skamieniałości ma szczególne znaczenie. Połączenie tych metod daje nam wyjątkową podstawę do badania biologii tego osobnika i pogłębiania wiedzy o relacjach między populacjami neandertalczyków zamieszkującymi tę część Europy

Czy neandertalczycy przemieszczali się przez Pireneje?

Odkrycie może mieć znaczenie nie tylko dla poznania historii jednego osobnika, ale również dla odtworzenia migracji i kontaktów między grupami neandertalczyków zamieszkujących Europę.

Jaskinia Abauntz znajduje się bowiem w regionie stanowiącym naturalny szlak komunikacyjny między Półwyspem Iberyjskim a pozostałą częścią kontynentu. Naukowcy chcą ustalić, czy neandertalczycy żyjący po obu stronach Pirenejów utrzymywali ze sobą kontakty, przemieszczali się między tymi obszarami i należeli do blisko spokrewnionych populacji.

Pomóc mają w tym dalsze badania genetyczne, które wciąż trwają. Podobne analizy przeprowadzone wcześniej na szczątkach neandertalczyków z jaskini El Sidrón w Asturii pozwoliły odtworzyć relacje pokrewieństwa między poszczególnymi osobnikami i dostarczyły informacji o organizacji społecznej ich grup.

Żył niedługo przed wyginięciem neandertalczyków

Wiek odnalezionych kości sprawia, że znalezisko jest szczególnie interesujące z punktu widzenia historii ostatnich europejskich neandertalczyków. Około 46 tys. lat temu gatunek ten wciąż zamieszkiwał znaczne obszary kontynentu, jednak zaledwie kilka tysięcy lat później zniknął z zapisu archeologicznego. Przyjmuje się, że nastąpiło to około 40 tys. lat temu, w okresie ekspansji Homo sapiens w Europie.

Przyczyny wyginięcia neandertalczyków pozostają przedmiotem badań. Naukowcy rozważają między innymi wpływ zmian klimatycznych, niewielkiej liczebności i izolacji poszczególnych populacji, a także konkurencji i kontaktów z ludźmi współczesnymi. W tym kontekście szczątki z Abauntz mogą dostarczyć ważnych informacji o zróżnicowaniu genetycznym neandertalczyków żyjących w schyłkowym okresie ich historii.