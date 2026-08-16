Niezwykły lodowiec Perito Moreno. Inne topnieją, a ten rośnie

W skrócie Lodowiec Perito Moreno w argentyńskiej Patagonii jest ewenementem na skalę światową, ponieważ mimo zmian klimatu nie topnieje, a wręcz wykazuje delikatny przyrost masy lodu.

Obiekt ten ma około 30 kilometrów długości i 5 kilometrów szerokości, a jego wysokość sięga 70 metrów nad poziomem pobliskiego jeziora Argentino w Parku Narodowym Los Glaciares.

Perito Moreno powstał około 18 tysięcy lat temu pod koniec epoki lodowcowej i zasila go Południowy Lądolód Patagoński, stanowiący trzecią co do wielkości rezerwę wody pitnej na świecie.

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Zmiany klimatu na Ziemi sprawiają, że lodowce topnieją i cofają się w coraz szybszym tempie. Okazuje się jednak, że nie dotyczy to wszystkich tego typu struktur na planecie i pewna z nich wymyka się nauce. Jest nim błękitny gigant o nazwie Perito Moreno, który znajduje się w Patagonii.

Lodowiec Perito Moreno z Patagonii nie topnieje

To, co najbardziej zaskakuje w przypadku Perito Moreno, to brak cofania. Wielki lodowiec ma około 30 kilometrów długości oraz 5 kilometrów szerokości. Natomiast jego wysokość sięga 70 metrów nad poziomem jeziora Argentino.

Lodowiec Perito Moreno znajduje się w Parku Narodowym Los Glaciares nieopodal miasta El Calafate w południowo-zachodniej Argentynie. Jest to popularne miejsce turystyczne, dla którego stworzono różne ścieżki oraz platformy widokowe. Czasami można nawet dostrzec odrywające się kawałki lodu, które z hukiem wpadają do pobliskiego zbiornika wodnego.

Lodowiec Perito Moreno wznosi się na około 70 metrów nad powierzchnią jeziora. Barescar90 Pixabay.com

Badania prowadzone od 1971 r. wykazały, że lodowiec nie topnieje. Jakby tego było mało, to nawet zaobserwowano delikatne przyrosty warstwy lodu, co czyni Perito Moreno ewenementem w skali światowej. Powierzchnia całej struktury to około 258 kilometrów kwadratowych.

Struktura jest obiektem ciągłych badań, ale jednoznacznych odpowiedzi na pytania dotyczące odporności na zmiany klimatu nie ma. Zachowanie stanu równowagi od około pół wieku jest zagadką.

Perito Moreno pamięta epokę lodowcową

Lodowiec w Parku Narodowym Los Glaciares jest stary i ma około 18 tys. lat. To oznacza, że powstał pod koniec epoki lodowcowej na Ziemi i jest jedną z kilkudziesięciu struktur tego typu w regionie.

Perito Moreno jednym z 48 lodowców zasilanych przez Południowy Lądolód Patagoński zlokalizowany w Andach. W ramach ciekawostki warto dodać, że pole lodu jest trzecią co do wielkości na świecie rezerwą wody pitnej.

Duża część terenu objęta jest ochroną. Dzięki temu udało się zachować jej naturalne walory, które nie zostały zniszczone przez człowieka.

Perito Moreno wyróżnia się także bardzo unikalnym cyklem pękania, do którego dochodzi co kilka lat. Jest to bardzo spektakularne zjawisko, które powoduje dotarcie lodowca do przeciwległego brzegu jeziora Rico. Tam następnie powstaje naturalna tama lodowa. Z czasem nagromadzona woda prowadzi do przełamania zapory, co przyciąga licznych turystów.



