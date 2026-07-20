W skrócie NASA udostępniła nagranie poklatkowe z przelotu sondy Psyche obok Marsa, zarejestrowane między 2 a 31 maja bieżącego roku w trakcie trwania misji.

Wykorzystanie asysty grawitacyjnej Czerwonej Planety pozwoliło sondzie nabrać prędkości niezbędnej do kontynuowania podróży, której cel osiągnie ona w lipcu 2029 roku.

Przelot posłużył do przetestowania kalibracji kamer i czułości na światło, a także pozwolił na podjęcie próby obserwacji marsjańskich księżyców, czyli Fobosa i Deimosa.

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Sonda kosmiczna Psyche znajduje się w kosmosie od miesięcy i leci do asteroidy o tej samej nazwie. Mars był jednym z przystanków w trakcie podróży statku. W trakcie podejścia i przelotu obok Czerwonej Planety przechwycono mnóstwo zdjęć. Tak powstał niezwykły timelapse.

NASA udostępnia film poklatkowy dokumentujący przelot Psyche obok Marsa

Statek Psyche zaczął zbliżać się do Marsa 2 maja br. Dwa tygodnie później znalazł się najbliżej Czerwonej Planety, a potem rozpędzony asystą grawitacyjną zaczął się oddalać.

Agencja na kanale NASA Jet Propulsion Laboratory udostępniła film poklatkowy, który jest udokumentowaniem tego etapu misji. Timelapse składa się zdjęć, które sonda kosmiczna przechwyciła od 2 do 31 maja br.

Kamera spisała się znakomicie, dostarczając rzadko widywane widoki Czerwonej Planety

"Oprócz oczywistego piękna zdjęć, mogliśmy również w pełni przetestować jego kalibrację i czułość na rozproszone światło rozproszone" - dodaje Bell. Ponadto NASA podczas przelotu próbowała "wypatrzeć" księżyce Marsa. To Fobos i Deimos, co ma pozwolić na przeprowadzenie podobnych obserwacji w okolicy asteroidy Psyche.

Sonda kosmiczna Psyche doleci do asteroidy w 2029 roku

Mars został wykorzystany przez sondę kosmiczną Psyche w roli asysty grawitacyjnej, co pozwoliło na jej rozpędzenie w trakcie dalszej podróży do celu. Lot potrwa jeszcze kilka lat. NASA zakłada, że statek doleci do asteroidy w okolicy lipca 2029 r.

NASA wierzy, że dokładne zbadanie asteroidy Psyche pozwoli uzyskać nowe informacje o początkach Układu Słonecznego. Planetoida należy do grupy M, jest gęsta i bogata w metale. Uczeni twierdzą, że może być pozostałością żelaznego jądra planetozymala. Obiekt jest spory, bo jego wielkość szacuje się na 280 kilometrów.

Misja Psyche jest realizowana w ramach programu Discovery. Start odbył się w październiku 2023 r. z Centrum Kosmicznego Johna F. Kennedy'ego na Florydzie z wykorzystaniem rakiety Falcon Heavy firmy SpaceX. Podstawowa część misji rozpocznie się w sierpniu 2029 r. i potrwa do listopada 2031 r.



