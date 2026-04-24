Niezwykły układ planetarny. Czegoś takiego naukowcy wcześniej nie widzieli

Do tej pory zidentyfikowano ponad 4,5 tys. systemów pozasłonecznych, gdzie występuje co najmniej jedna planeta. Wśród nich są bardzo dziwne twory, które nie przypominają Układu Słonecznego. Do takich z pewnością zalicza się TOI 201, który został właśnie odkryty przez sondę TESS należącą do NASA.

TOI 201 to dziwny układ z trzema egzoplanetami

Układ planetarny TOI 201 znajduje się około 370 lat świetlnych od nas i składa się z gwiazdy około 1,3 razy większej od Słońca. Są tam również trzy egzoplanety - jedna skalista i dwa gazowe olbrzymy.

Najbliżej gwiazdy znajduje się superziemia TOI 201b, gdzie jeden "rok" trwa zaledwie około 5,8 dnia na Ziemi. Następnie mamy gazowego olbrzyma o masie około połowy Jowisza, który okrążą gwiazdę co około 53 dni. Ostatnia planeta to olbrzym. Ma masę około 16 mas Jowisza i "rok" trwa tam niespełna 8 lat.

Czymś niezwykłym są orbity tych planet, które są dziwne i nie przypominają typowych układów.

Większość układów planetarnych wygląda jak groszek w strąku, co oznacza, że planety mają podobny zakres parametrów i wspólną płaszczyznę orbitalną. Nie dotyczy to układu TOI-201, który zawiera trzy orbitujące obiekty, bardzo od siebie różne i oddziałujące grawitacyjnie

Badania naukowców wykazały, że TOI-201 wyróżnia się silnie spłaszczoną lub eliptyczną i nachyloną orbitą planety zewnętrznej, która grawitacyjnie przyciąga mniejsze egzoplanety. Oddziaływanie jest tak silne, że w ciągu kilkuset lat orbity światów mogą zostać na tyle zdeformowane, że przestaną one w ogóle ustawiać się przed gwiazdą i tranzyty z perspektywy Ziemi nie będą już widoczne. Tego typu zmiany zachodzą w innych układach planetarnych, ale nie w tak krótkim czasie. Zazwyczaj potrzeba na to setek milionów lub miliardów lat.

Układ planetarny TOI 201 odkryty przez sondę TESS agencji NASA

TOI 201 jest systemem, który udało się odkryć z wykorzystaniem sondy TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) wystrzelonej w kosmos przez NASA w 2018 r. Jej pierwszym zadaniem było poszukiwanie nowych egzoplanet metodą tranzytową, czyli wyłapywanie obiektów przecinających tarcze gwiazd.

Misja zakończyła się wielkim sukcesem. Dzięki TESS udało się znaleźć ponad 7,8 tys. kandydatek na egzoplanety, z których większość wymaga jeszcze potwierdzenia. Na razie udało się tego dokonać dla kilkuset z nich.

