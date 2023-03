Niszczy raka jego własną bronią! Eksperymentalna szczepionka zmienia komórki nowotworowe w "dobre"

Kiedy po raz pierwszy zobaczyliśmy dane pokazujące eliminację białaczki u myszy z działającym układem odpornościowym, byliśmy zdumieni. Nie mogliśmy uwierzyć, że działa tak dobrze, jak działa. Co więcej, wykazaliśmy, że układ odpornościowy pamięta, czego nauczyły go te komórki. Kiedy ponownie wprowadziliśmy nowotwór u tych myszy ponad 100 dni po początkowym zaszczepieniu guza, nadal wykazywały one silną odpowiedź immunologiczną, która je chroniła

