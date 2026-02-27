Groźny grzyb zmienia swoją ścianę komórkową. Lekarze przechytrzyli infekcję

Niektóre groźne grzyby chorobotwórcze potrafią przystosowywać się do leczenia w bardzo sprytny sposób, jednak ta zdolność może jednocześnie prowadzić do ich śmierci. Nowe badania pokazują, że gdy grzyb uodparnia się na jeden lek, może stać się bardziej podatny na inny.

Grzyby stanowią maksymalnie 0,1 proc. organizmów w mikrobiomie jelitowym człowieka. Czasami jednak łagodny grzyb, np. Candida parapsilosis, który zazwyczaj bytuje na skórze lub w przewodzie pokarmowym, dostanie się do rany, może prowadzić do poważnego zakażenia krwi, kandydemii.

Międzynarodowy zespół naukowców zbadał zakażenie, które nie reagowało na popularny lek przeciwgrzybiczy z grupy echinokandyn. Po prawie dwóch tygodniach bez poprawy okazało się, że grzyb przebudował swoją ścianę komórkową - zwiększył ilość jednych składników, a zmniejszył innych. Dzięki temu stał się bardziej odporny na leczenie i tworzył grubsze biofilmy, które dodatkowo chroniły go przed działaniem leków. Zmiana ta miała jednak nieoczekiwany efekt uboczny - grzyb stał się bardziej wrażliwy na inny środek przeciwgrzybiczy, amfoterycynę B. Kiedy lekarze zastosowali ten lek, intencję udało się opanować.

Nowa strategia walki z opornymi szczepami dzięki znanym lekom

Dzięki temu odkryciu lekarze mogą połączyć dwa środki przeciwgrzybicze w walce z jedną z najpoważniejszych i najpowszechniejszych infekcji szpitalnych. Zmuszając grzyba do przystosowania się do jednego środka, można by jednocześnie zwiększyć jego podatność na kolejny.

Badania pokazują, że zdolność grzybów do adaptacji jest mieczem obosiecznym - pomaga im przetrwać w organizmie, ale może też ujawniać ich słabe punkty. Lepsze zrozumienie tych mechanizmów może w przyszłości ułatwić leczenie trudnych i opornych zakażeń grzybiczych.

- Ta praca pogłębia naszą wiedzę na temat tolerancji na leki przeciwgrzybicze i sugeruje, że wykorzystanie przeciwstawnych wrażliwości na leki może poprawić wyniki leczenia - podsumowali autorzy.

Badanie zostało opublikowane w czasopiśmie Microbiology Spectrum.

