Badanie opublikowane w czasopiśmie "Nature Microbiology" koncentruje się na problemie, który od lat utrudnia opracowanie skutecznej metody wyleczenia HIV. Standardowa terapia antyretrowirusowa hamuje namnażanie wirusa, ale nie usuwa jego materiału genetycznego z zakażonych komórek. Część z nich przechodzi w stan uśpienia, tworząc tzw. latentny rezerwuar - gdy leczenie zostaje przerwane, wirus może ponownie się uaktywnić.

Zaatkowali uśpione komórki

Dlatego zespół badawczy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Davis postanowił zaatakować nie tylko zakażone komórki, ale również te, które mogą stać się celem kolejnych infekcji. Naukowcy wykorzystali eksperymentalne przeciwciało bispecyficzne, które rozpoznaje receptor CCR5 na powierzchni komórek oraz białko CD3 obecne na limfocytach T. Dzięki temu kieruje komórki odpornościowe do atakowania komórek wykazujących ekspresję CCR5.

W eksperymencie uczestniczyło 25 nowo narodzonych makaków rezus, z których 20 zakażono małpim wirusem niedoboru odporności (SIV), spokrewnionym z HIV. Tydzień po zakażeniu rozpoczęto terapię antyretrowirusową. Część zwierząt otrzymała dodatkowo pojedynczą dawkę badanego przeciwciała, a innym podano przeciwciało skierowane przeciwko CD4.

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Efekty są zaskakujące

Po 18 tygodniach leczenie przerwano. U wszystkich zwierząt otrzymujących wyłącznie leki przeciwwirusowe wirus powrócił do krwi w ciągu siedmiu dni. Tymczasem u części makaków leczonych przeciwciałem CCR5/CD3 nie stwierdzono nawrotu przez wiele miesięcy. U jednego zwierzęcia wirus pozostawał niewykrywalny przez cztery lata obserwacji.

Dodatkowe analizy u trzech zwierząt z długotrwałą remisją nie wykazały wirusowego materiału genetycznego w badanych tkankach. Naukowcom nie udało się również odzyskać zakaźnego wirusa z komórek węzłów chłonnych. W jednej próbce od najdłużej obserwowanego makaka pojawił się jednak słaby sygnał mogący wskazywać na obecność wirusowego RNA, ale badacze nie wykluczyli zanieczyszczenia próbki.

Wyniki te nie oznaczają wprawdzie, że opracowano metodę wyleczenia HIV u ludzi. Badanie przeprowadzono na niewielkiej grupie zwierząt, a leczenie rozpoczęto bardzo wcześnie po zakażeniu. Nie wiadomo, czy podobny efekt można osiągnąć u dorosłych ani u osób od lat żyjących z wirusem. Eksperyment wskazuje jednak, że bezpośrednie ograniczanie komórek, w których HIV może się ukrywać, stanowi obiecujący kierunek badań. Kolejnym krokiem będzie ustalenie, czy strategię tę można bezpiecznie zastosować u ludzi.