Naukowcy z Włoch odkryli nowe informacje na temat tego, jak mózg odbiera ruch. Może to potencjalnie pomóc w poprawie czucia protez kończyn. W tym celu połączyli dane z dwóch jedynych na świecie interfejsów neuronowo-maszynowych, które zostały zaprojektowane w celu przywrócenia wrażeń kinestetycznych, czyli poczucia ruchu, w protezach.

Nadzieja dla osób z protezami na prawdziwe czucie ruchu

Kinestezja jest niezbędna do naturalnej kontroli motorycznej. Utrata jej następuje po amputacji, co utrudnia intuicyjne korzystanie z protez. Wibracje mięśni mogą być wykorzystywane do generowania wrażeń ruchu, ale zazwyczaj stymulują one jednocześnie skórę i mięśnie, co może dezorientować mózg podczas użytkowania protez.

Firma Sant'Anna opracowała interfejs do protez dłoni, który wykorzystuje wibracje generowane przez małe magnesy wszczepione w mięśnie przedramienia, aby przywrócić naturalne wrażenia ruchowe. System został zintegrowany z robotyczną ręką Mia Hand.

Graficzna reprezentacja technologii opracowanej w ramach badania @Scuola Superiore Sant'Anna materiał zewnętrzny

Testowano interfejs pomiędzy ręką a mózgiem przez sześć miesięcy u 34-letniego pacjenta. Według niego otwieranie i zamykanie protezy ręki były bardzo podobne do wrażeń prawdziwej kończyny.

Drugi zespół naukowców z Cleveland Clinic zaprojektował inny interfejs. Oba różniły się od siebie - ten opracowany w Sant'Anna wykorzystywał wszczepiane magnesy, a w Cleveland Clinic chirurgiczne przekierowanie nerwów i robotykę. Mimo to dawały podobne rezultaty percepcyjne: ruchy odbierane były jako skoordynowane, a nie jako oddzielne sygnały. Oba zespoły badawcze zaobserwowały również, że niektóre doznania przekazywane przez ich interfejsy były odbierane przez pacjentów bez ich natychmiastowej świadomości.

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Nowa generacja protez. Czy naukowcy przełamią bariery odczuwania ruchu?

- Możliwość porównania danych uzyskanych niezależnie z dwóch bardzo różnych interfejsów sprawia, że wyniki te są szczególnie przekonujące - powiedział profesor Paul Marasco, koordynator badania w Cleveland Clinic. - Daje nam to solidniejsze podstawy do opracowywania terapii i urządzeń, które oddziałują na układ nerwowy w bardziej naturalny sposób, a ostatecznym celem jest poprawa wyników leczenia pacjentów

Naukowcy chcą opracować stały implant, który pozwoli badać interfejs przez dłuższy czas. Jeśli badania pójdą po ich myśli, być może stoimy u progu nowej generacji protez.

Badania opublikowane zostały w czasopiśmie Science Advances.



