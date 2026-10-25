Nowa technologia pozwala przesyłać zapachy na odległość

Julia Król

Julia Król

Czy kiedykolwiek marzyłeś o tym, by przesłać komuś zapach pysznego obiadu lub kawy przez internet? Naukowcy z Ohio opracowali system, który dzięki sztucznej inteligencji pozwala na błyskawiczne transmitowanie woni prosto do urządzenia odbiorczego.

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Nowa technologia pozwala na przesyłanie zapachów na odległość. Nowa era zakupów online?
Nowa technologia pozwala na przesyłanie zapachów na odległość. Nowa era zakupów online?123RF/PICSEL

AI analizuje woń kawy czy wina w czasie rzeczywistym i przesyła do drugiej osoby

Przesyłanie zapachów na odległość to wciąż marzenie wielu ludzi. Naukowcy z Uniwersytetu Stanowego Ohio opracowali nowy system zdolny do wykrywania i przesyłania woni na ogromne odległości, zbliżając się do prawdziwego przełomu.

System składa się z dwóch różnych urządzeń. Najpierw elektroniczny nos oparty na sztucznej inteligencji wykrywa i analizuje zapach, a następnie przesyła dane zapachowe do odbiornika, nazwanego Scentronic, który odtwarza zapach dla odbiorcy.

Zespół nie ograniczał się do jednego modelu Scentronic i stworzył wiele wersji: opaskę na nadgarstek, naszyjnik oraz model ręczny. Opaska ma dwa kanały zapachowe, a naszyjnik aż pięć - ustawione są one jak perły na sznurku, służące do szybkiego wąchania. Urządzenie działa w oparciu o sieć Wi-Fi oraz serwer w chmurze, który przechowuje dane dotyczące zapachów i przekazuje je między nadajnikiem a odbiornikiem.

Trzy rodzaje urządzeń ubieralnych prezentujące typ opaski na nadgarstek, trzymany w dłoni oraz naszyjnik noszony na szyi lub plecach.
Zdjęcia noszonego interfejsu zapachowego w różnych wersjach (opaska na nadgarstek, urządzenie ręczne i naszyjnik).Jinghua Li i in.materiał zewnętrzny

Precyzyjne rozpoznawanie zapachów w testach

W testach brało udział 16 uczestników. Wykorzystano pięć znanych i charakterystycznych zapachów: ciasta, piwa, czerwonego wina, kawy i pomarańczy - testerzy precyzyjnie zidentyfikowali wszystkie z nich.

Naukowcy sugerują, że ich technologia mogłaby znaleźć zastosowanie w wielu codziennych sytuacjach, m.in. podczas zakupów online, a także w diagnostyce medycznej. Nie należy zapominać także o zwykłej rozrywce - jest coś przyjemnego w dzieleniu się zapachem pysznego obiadu lub dobrej kawy z innymi ludźmi.

Technologia działałaby w czasie rzeczywistym. Elektroniczny nos mógłby odczytywać zapachy i przesyłać je do urządzenia Scentronic w ciągu paru sekund. Informacje cyfrowe mogą zostać zapisane w chmurze i wykorzystane ponownie przez każdego posiadacza kompatybilnego odbiornika.

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To nie pierwsza próba zdigitalizowania aromatów

Podobne urządzenia były już konstruowane. W 2014 roku przesłano po raz pierwszy w historii zapach za pomocą danych. Umożliwił to produkt o nazwie oPhone. Dzięki odpowiedniej aplikacji na iPhone'a można było wysłać komuś predefiniowany zapach.

Scentronic wyróżnia się jednak tym, że potrafi sam analizować każdą woń i ją przesyłać.

- Urządzenie Scentronic wykorzystuje układ czujników gazowych w połączeniu z uczeniem maszynowym do rozpoznawania zapachów - podsumował autor, Chunyu Yang. - Takie podejście pozwala nam opracować bardziej kompaktowy system czujników, który można zintegrować z urządzeniami noszonymi na ciele.

Badanie zostało opublikowane w czasopiśmie Science Advances, otwiera się w nowym oknie.

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