AI analizuje woń kawy czy wina w czasie rzeczywistym i przesyła do drugiej osoby
Przesyłanie zapachów na odległość to wciąż marzenie wielu ludzi. Naukowcy z Uniwersytetu Stanowego Ohio opracowali nowy system zdolny do wykrywania i przesyłania woni na ogromne odległości, zbliżając się do prawdziwego przełomu.
System składa się z dwóch różnych urządzeń. Najpierw elektroniczny nos oparty na sztucznej inteligencji wykrywa i analizuje zapach, a następnie przesyła dane zapachowe do odbiornika, nazwanego Scentronic, który odtwarza zapach dla odbiorcy.
Zespół nie ograniczał się do jednego modelu Scentronic i stworzył wiele wersji: opaskę na nadgarstek, naszyjnik oraz model ręczny. Opaska ma dwa kanały zapachowe, a naszyjnik aż pięć - ustawione są one jak perły na sznurku, służące do szybkiego wąchania. Urządzenie działa w oparciu o sieć Wi-Fi oraz serwer w chmurze, który przechowuje dane dotyczące zapachów i przekazuje je między nadajnikiem a odbiornikiem.
Precyzyjne rozpoznawanie zapachów w testach
W testach brało udział 16 uczestników. Wykorzystano pięć znanych i charakterystycznych zapachów: ciasta, piwa, czerwonego wina, kawy i pomarańczy - testerzy precyzyjnie zidentyfikowali wszystkie z nich.
Naukowcy sugerują, że ich technologia mogłaby znaleźć zastosowanie w wielu codziennych sytuacjach, m.in. podczas zakupów online, a także w diagnostyce medycznej. Nie należy zapominać także o zwykłej rozrywce - jest coś przyjemnego w dzieleniu się zapachem pysznego obiadu lub dobrej kawy z innymi ludźmi.
Technologia działałaby w czasie rzeczywistym. Elektroniczny nos mógłby odczytywać zapachy i przesyłać je do urządzenia Scentronic w ciągu paru sekund. Informacje cyfrowe mogą zostać zapisane w chmurze i wykorzystane ponownie przez każdego posiadacza kompatybilnego odbiornika.
To nie pierwsza próba zdigitalizowania aromatów
Podobne urządzenia były już konstruowane. W 2014 roku przesłano po raz pierwszy w historii zapach za pomocą danych. Umożliwił to produkt o nazwie oPhone. Dzięki odpowiedniej aplikacji na iPhone'a można było wysłać komuś predefiniowany zapach.
Scentronic wyróżnia się jednak tym, że potrafi sam analizować każdą woń i ją przesyłać.
- Urządzenie Scentronic wykorzystuje układ czujników gazowych w połączeniu z uczeniem maszynowym do rozpoznawania zapachów - podsumował autor, Chunyu Yang. - Takie podejście pozwala nam opracować bardziej kompaktowy system czujników, który można zintegrować z urządzeniami noszonymi na ciele.
Badanie zostało opublikowane w czasopiśmie Science Advances, otwiera się w nowym oknie.