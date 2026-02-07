Jak podkreślają przedstawiciele spółki, ER-100 nie ma jedynie spowalniać postępu choroby, ale cofać zmiany starzeniowe w komórkach oka, przywracając ich młodszy, bardziej funkcjonalny stan.

Od terapii objawowej do modyfikującej przebieg choroby

Terapia ER-100 jest skierowana do pacjentów cierpiących na neuropatie nerwu wzrokowego - grupę schorzeń prowadzących do trwałej utraty wzroku w wyniku obumierania komórek zwojowych siatkówki (RGC), które łączą oko z mózgiem.

Ponieważ neurony te nie regenerują się w naturalny sposób, choroby takie jak jaskra otwartego kąta czy niearterytyczna przednia niedokrwienna neuropatia nerwu wzrokowego (NAION) od lat stanowią jedno z największych wyzwań okulistyki.

ER-100 powstało w ramach platformy Partial Epigenetic Reprogramming, opracowanej przez Life Biosciences. Technologia ta modyfikuje biochemiczne znaczniki epigenetyczne, czyli elementy regulujące aktywność genów, bez ingerencji w samą sekwencję DNA. W praktyce wykorzystuje tzw. czynniki Yamanaki (OCT-4, SOX-2 i KLF-4), które pozwalają "cofnąć" komórki do młodszego, bardziej plastycznego stanu.

W badaniach przedklinicznych lek podawano bezpośrednio do oka w postaci iniekcji doszklistkowej. W testach na zwierzętach, w tym na naczelnych, wykazano przywrócenie prawidłowych wzorców metylacji DNA, poprawę funkcji wzrokowych i regenerację uszkodzonych komórek siatkówki.

To ważny krok dla całej dziedziny medycyny regeneracyjnej. Lata badań i testów przedklinicznych pokazały, że możemy w kontrolowany sposób przywracać komórkom cechy młodości bez ryzyka niepożądanej proliferacji

Nowy etap badań. Pierwsze testy u ludzi

Zatwierdzony przez FDA program badań klinicznych fazy 1 obejmie pacjentów z jaskrą otwartego kąta oraz NAION - schorzeniami, które często prowadzą do nieodwracalnej ślepoty, a w przypadku NAION do nagłej utraty wzroku.

Badanie ma na celu ocenę bezpieczeństwa, tolerancji oraz odpowiedzi immunologicznej, a także analizę zmian w funkcjach wzrokowych przy różnych dawkach terapii. Choć nie ma jeszcze mowy o potwierdzeniu skuteczności, dane z tej fazy mogą stanowić pierwszy kliniczny dowód, że epigenetyczne przeprogramowanie komórek jest realnym kierunkiem w leczeniu chorób neurodegeneracyjnych.

Naszym celem jest stworzenie terapii, która nie tylko spowalnia proces chorobowy, ale przywraca utracone funkcje poprzez rewitalizację neuronów. To podejście może otworzyć drogę do nowych metod leczenia chorób związanych ze starzeniem

Przełom w medycynie regeneracyjnej?

Jeśli badanie zakończy się sukcesem, ER-100 może stać się pierwszą terapią genową, która atakując źródło biologicznego starzenia, nie tylko zatrzymuje, ale odwraca degenerację tkanek nerwowych.

Life Biosciences zapowiada już rozszerzenie swojej platformy na inne obszary medycyny, w tym choroby neurodegeneracyjne i schorzenia narządów związane z wiekiem, w których kluczową rolę odgrywa kumulacja uszkodzeń komórkowych.

