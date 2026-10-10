Nowe badanie: Kobiety odczuwają więcej bólu niż mężczyźni

Karolina Majchrzak

Karolina Majchrzak

Kobiety częściej zgłaszają ból niż mężczyźni niezależnie od tego, która część ciała jest objęta dolegliwościami. Tak wynika z największej jak dotąd globalnej analizy tego zjawiska. Naukowcy połączyli dane dotyczące ponad 6,1 mln osób ze 118 krajów i odtworzyli, jak częstość występowania bólu zmienia się od dzieciństwa do późnej starości.

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Kobieta w pomarańczowym swetrze trzyma się za brzuch, siedząc na kanapie; widoczny zegarek i lampa.
Kobiety cierpią częściej i bardziej. Tak wynika z nowego badania dotyczącego bólu123RF/PICSEL

Ponad sześć milionów osób i 11 obszarów ciała

Badacze wykorzystali indywidualne dane z 902 źródeł populacyjnych, obejmujących 138 programów badawczych prowadzonych w latach 1990-2025. Analizą objęto 6 125 459 osób w wieku od 5 do ponad 100 lat. Naukowcy skupili się na bólu zgłaszanym przez samych uczestników i ujednolicili informacje dotyczące 11 lokalizacji: głowy, twarzy, szyi lub barku, stopy lub kostki, dłoni lub nadgarstka, łokcia, klatki piersiowej, pleców, brzucha, biodra i kolana.

Wynik był jednoznaczny. Kobiety częściej niż mężczyźni zgłaszały ból we wszystkich analizowanych obszarach - ryzyko wystąpienia jakiegokolwiek bólu ciała było u kobiet o 16 proc. wyższe niż u mężczyzn, a największa różnica dotyczyła bólu twarzy.

Największy wzrost następuje przed 55. rokiem życia

Analiza pokazała jednocześnie, że ból nie narasta liniowo wraz z wiekiem. W większości analizowanych przypadków największe tempo wzrostu częstości występowania bólu obserwowano przed 55. rokiem życia. Oznacza to, że znacząca część obciążenia bólem pojawia się już w okresie aktywności zawodowej, a nie dopiero w starszym wieku.

Nie wszystkie rodzaje bólu zachowywały się jednak tak samo. Ból głowy, twarzy i brzucha osiągał szczyt wcześniej, a później jego częstość malała. Inaczej wyglądała sytuacja w przypadku dolegliwości mięśniowo-szkieletowych. Ból pleców, bioder i kolan zwiększał się wraz z wiekiem, a jego najwyższe wartości przypadały na 75. rok życia lub później. W całej analizowanej populacji częstość występowania bólu pleców sięgała około 40 proc., podczas gdy ból twarzy należał do najrzadszych i dotyczył około 2 proc. badanych.

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Najsilniejszy ból ma inny przebieg

Szczególnie interesujące okazały się dane dotyczące intensywności dolegliwości. Prawdopodobieństwo wystąpienia jakiegokolwiek bólu rosło wraz z wiekiem, jednak ból o wysokiej intensywności osiągał szczyt około 50. roku życia. Ból uogólniony osiągał maksimum później, około 70. roku życia.

Średnia intensywność bólu u osób, które go zgłaszały, osiągała szczyt w okolicach 48. roku życia. W tym wieku wynosiła około 5,0 wśród kobiet i 4,6 wśród mężczyzn w stosowanej przez badaczy skali, później średnie wartości spadały. Autorzy wskazują w ten sposób na różnicę między samym narastaniem liczby osób doświadczających bólu a nasileniem najbardziej obciążających jego form. Te dwa zjawiska mają inne trajektorie w ciągu życia.

Liczy się także miejsce zamieszkania

Badanie pokazało również bardzo wyraźne różnice związane z poziomem rozwoju społeczno-gospodarczego. Po 40. roku życia częstość występowania bólu całego ciała, bólu stawów i bólu pleców rosła szybciej w krajach o niskim wskaźniku rozwoju społecznego. Szczególnie wysoki poziom bólu odnotowano w Europie Wschodniej. W grupie osób w wieku 80 lat i starszych częstość występowania bólu całego ciała była tam około 21 punktów procentowych wyższa od globalnej wartości odniesienia.

Naukowcy analizowali także trzy czynniki, które można modyfikować: palenie tytoniu, otyłość i niski dochód gospodarstwa domowego. Łącznie odpowiadały one za szacunkowo 18,3 proc. obciążenia bólem na świecie. Udział był jednak bardzo zróżnicowany - wynosił 12,6 proc. w Afryce Subsaharyjskiej i 27,1 proc. w Europie Wschodniej.

Jednym z najważniejszych elementów badania opublikowanego na łamach "Nature" było odejście od analiz opartych wyłącznie na rozpoznanych chorobach. Ból nie ma pojedynczego obiektywnego biomarkera, dlatego jego ocena w dużej mierze zależy od relacji pacjenta. Autorzy uznali, że właśnie dane o bólu zgłaszanym przez ludzi mogą lepiej pokazywać rzeczywistą skalę problemu także w krajach, gdzie dostęp do opieki zdrowotnej jest ograniczony.


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