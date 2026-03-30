Jeszcze niedawno zakładano, że naprawdę groźne skutki zmian klimatu pojawią się dopiero przy wzroście temperatury o 3-4 st. C. Nowe badanie pokazuje jednak, że to zbyt uproszczone myślenie. Nawet ocieplenie o 2 st. C może oznaczać poważne zagrożenia dla ludzi i środowiska.

Naukowcy skupili się na trzech obszarach szczególnie ważnych dla funkcjonowania świata: intensywnych opadach w gęsto zaludnionych regionach, suszach na terenach rolniczych oraz warunkach sprzyjających pożarom w lasach. To właśnie tam skutki zmian klimatu najmocniej przekładają się na codzienne życie - od bezpieczeństwa żywności po ryzyko katastrof.

Modele się nie zgadzają

Modele klimatyczne nie dają jednej odpowiedzi. Różnią się między sobą, a ich średnia może ukrywać skrajne scenariusze.

- W interesie odpowiedzialnej oceny ryzyka powinniśmy wyjść poza najbardziej prawdopodobne zakresy prognozowane przez modele klimatyczne i uwzględnić ekstremalne scenariusze, które mogą mieć poważne konsekwencje dla społeczeństwa i środowiska - mówi dr Emanuele Bevacqua, klimatolog z Centrum Badań Środowiskowych Helmholtza (UFZ), główny autor publikacji, która ukazała się w Nature.

Dlatego badacze przeanalizowali konkretne regiony i sektory, zamiast opierać się wyłącznie na globalnych średnich.

Ekstrema już przy 2 st. C

Najbardziej niepokojące wnioski dotyczą rolnictwa. W części modeli liczba susz przy ociepleniu o 2 st. C rośnie o ponad 50 proc., a w niektórych przypadkach jest wyższa niż średnie prognozy dla świata cieplejszego o 4 st. C.

Przy ociepleniu o 2 st. C 10 z 42 analizowanych modeli pokazuje wzrost susz znacznie powyżej średniej dla scenariusza 4 st. C.

Podobne zjawiska widać przy intensywnych opadach i ryzyku pożarów. Najgorsze scenariusze dla 2 st. C mogą być bardziej dotkliwe niż "przeciętne" prognozy dla wyższych temperatur.

Fałszywe poczucie bezpieczeństwa

- Ponieważ prognozy modeli klimatycznych są obarczone niepewnością, ekstremalne skutki pozostają możliwe nawet przy ociepleniu o 2 st. C i często są niedoszacowane, gdy patrzymy tylko na średnie. To może prowadzić do fałszywego poczucia bezpieczeństwa - mówi naukowiec z UFZ

Badacze podkreślają jednak, że nie oznacza to zrównania 2 st. C z bardziej skrajnymi scenariuszami.

- Nasze wyniki nie oznaczają, że 2°C będzie tak samo groźne jak znacznie wyższe ocieplenie. Pokazują jednak, że ekstremalne skutki w szczególnie wrażliwych obszarach mogą pojawić się już przy takim poziomie - wyjaśnia prof. Jakob Zscheischler, współautor publikacji, klimatolog z Uniwersytetu Florydy w Zurychu i profesor analityki danych w naukach wodnych na Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie (TUD).

Źródło: Stowarzyszenie Niemieckich Centrów Badawczych Helmholtza

Publikacja: Emanuele Bevacqua, Moderate global warming does not rule out extreme global climate outcomes, Nature (2026). DOI: 10.1038/s41586-026-10237-9. www.nature.com/articles/s41586-026-10237-9

Dlaczego boimy się węży? „One nie chcą mieć do czynienia z niczym, czego nie mogą zjeść” © 2026 Associated Press