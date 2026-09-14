Chiny mają więcej złota i srebra. Odkryto nowe podwodne złoża

Według raportu chińskiego państwowego nadawcy CCTV odkrycia dokonano podczas wspólnej wyprawy naukowej z udziałem kilku chińskich instytucji akademickich: Uniwersytetu Tsinghua, Instytutu Geologii Morskiej w Qingdao oraz Uniwersytetu Jiao Tong w Szanghaju.

Wyprawa wyruszyła z Shenzhen 10 sierpnia na pokładzie Xiang Yang Hong 10 - jednego z pierwszych wielkich oceanograficznych statków badawczych zaprojektowanych i zbudowanych w Chinach. W ramach trwającej 18 dni ekspedycji wykonano siedem głębinowych zanurzeń. Jednostka przepłynęła przez wody położone na północ i wschód od Tajwanu oraz na północ od Filipin. Metale szlachetne odkryto w rozległym, wysokotemperaturowym polu hydrotermalnym w "basenie załukowym zachodniego Pacyfiku", w obrębie chińskiej wyłącznej strefy ekonomicznej, choć nie ujawniono dokładnych współrzędnych. Pola hydrotermalne obejmują znaczną część zachodniego Pacyfiku, rozciągając się od Wysp Kurylskich na północ od Japonii aż po wody na północny wschód od Nowej Zelandii.

Okręt Xiang Yang Hong 10 który wykorzystano podczas badań nowych złoży złota i srebra. materiał zewnętrzny

Dlaczego podmorskie złoża złota i srebra są większe niż odpowiedniki na lądzie?

Odkryte złoża występują w postaci tzw. rud siarczkowych pochodzenia hydrotermalnego. Złoża te powstają, gdy strumienie niezwykle gorącej wody bogatej w metale wydostają się z dna morskiego i stykają z wodą morską o temperaturze bliskiej zeru. Gwałtowne ochłodzenie powoduje wiązanie się metali z siarką i ich wytrącanie w postaci stałych minerałów siarczkowych - głównie miedzi, cynku i ołowiu, choć również, jak w tym przypadku, złota i srebra.

Wstępne analizy laboratoryjne wskazują, że złoże rudy składa się głównie z minerałów o znaczeniu gospodarczym, takich jak chalkopiryt, piryt i sfaleryt. Jak podają chińscy badacze, rudy występujące w zbadanych podmorskich polach hydrotermalnych odznaczają się wyjątkowo wysoką zawartością metali szlachetnych.

Średnie stężenia złota i srebra były znacznie wyższe niż w przypadku złóż lądowych. Zawartość złota sięga 15,4 grama (około 0,5 uncji trojańskiej) na tonę rudy, podczas gdy maksymalna zawartość srebra wynosi 1,27 kg na tonę rudy w najbogatszych partiach złoża. Obecnie zespół badawczy nie zdradza planów dalszych prac, jednak założyć można, że skupią się na dokładnym oszacowaniu rozmiarów złóż minerałów, które w przyszłości mogłyby być wydobywane przez Chiny.