Alzheimer to jedna z najpoważniejszych chorób, która prowadzi do całkowitej zależności pacjenta od opiekuna. Do tej pory uważano, że jest to poważne zwyrodnienie układu nerwowego, końcowo prowadzące do otępienia. Przez lata skupiano się na próbach opracowania nowych metod leczenia tej choroby, które zapobiegałyby tworzeniu się uszkadzających mózg skupisk białka zwanego beta-amyloidem. Ponieważ jednak zaangażowanie w te badania nie przyniosły pożądanych skutków w postaci powstania skutecznego leku ani terapii, naukowcy zaczęli szukać innych sposobów myślenia o chorobie Alzheimera.

Układ odpornościowy mózgu w chorobie Alzheimera

Donald Weaver z Krembil Brain Institute w Toronto opracował nową teorię tej choroby. Po 30 latach badań nie postrzega się już Alzheimera wyłącznie jako choroby mózgu - naukowcy uważają, że jest ona przede wszystkim zaburzeniem układu odpornościowego w mózgu.

Układ odpornościowy jest obecny w każdym narządzie ciała i składa się z komórek i cząsteczek, które współpracują, aby naprawić urazy i chronić przed intruzami. Kiedy człowiek zostaje ranny, układ odpornościowy pomaga w naprawie uszkodzonych tkanek - a kiedy jest chory, pomaga w walce z drobnoustrojami. Te same procesy zachodzą w mózgu.

Beta-amyloid zarówno dobry, jak i zły

Badacze zaczęli uważać, że beta-amyloid nie jest nieprawidłowo produkowanym białkiem, lecz normalnie występującą cząsteczką, która jest częścią układu odpornościowego mózgu i powinna się tam znajdować. Odgrywa ona kluczową rolę w odpowiedzi immunologicznej mózgu na urazy lub obecność bakterii. Problem pojawia się ze względu na podobieństwo między cząsteczkami tłuszczu, z których są zbudowane błony bakteryjne a błonami komórek mózgowych - beta-amyloid nie potrafi ich rozróżnić, atakując te same komórki mózgowe, które powinien chronić. Przez to mózg przewlekle traci ich funkcje, a ostatecznie kończy się to demencją.

Istnieje wiele rodzajów chorób autoimmunologicznych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, w których dobrze mogą działać terapie sterydowe, jednak nie będą one skuteczne w leczeniu choroby Alzheimera.

Mózg jest wyjątkowym organem, uznawanym za najbardziej złożoną strukturę we wszechświecie. Skupienie się na szlakach regulujących odpowiedź immunologiczną w mózgu może doprowadzić naukowców do odkrycia nowych, skutecznych metod leczenia choroby Alzheimera.

To nie jest jedyna teoria. Niektórzy badacze uważają, że choroba Alzheimera jest efektem określonej infekcji mózgu - a bakterie ją wywołujące pochodzą z jamy ustnej.

Te nowe spojrzenia na odwieczną chorobę, która dotyka obecnie ponad 50 mln ludzi na całym świecie, są potrzebne. Dzięki temu być może wkrótce lepiej zrozumiemy Alzheimera.

Badanie zostało opublikowane w czasopiśmie Alzheimer's Association.

