Nowa analiza opublikowana w czasopiśmie PNAS Nexus przedstawia nieco inny obraz. Z obliczeń wynika, że niemiecki reaktor potrzebowałby około dwukrotnie większej ilości uranu oraz ponad dwukrotnie większej ilości ciężkiej wody, niż faktycznie wykorzystano. Co więcej, nawet całość materiałów, którymi dysponowały wówczas niemieckie zespoły, nie wystarczyłaby do osiągnięcia stanu krytycznego.

Ostatni niemiecki reaktor

B8 powstał w kwietniu 1945 roku w Haigerloch, pod koniec wojny. Był kulminacją niemieckiego programu jądrowego i wykorzystywał naturalny uran oraz ciężką wodę jako moderator neutronów. Moderator spowalnia neutrony powstające podczas rozszczepienia jąder atomowych, zwiększając prawdopodobieństwo kolejnych reakcji. W odpowiednio zaprojektowanym układzie może w ten sposób powstać samopodtrzymująca reakcja łańcuchowa.

Heisenberg po wojnie przekonywał, że B8 był bardzo blisko osiągnięcia tego celu. W artykule opublikowanym w 1947 roku w Nature pisał, że konstrukcja była "zaledwie niewystarczająca", a do osiągnięcia krytyczności miała wystarczyć stosunkowo niewielka dodatkowa ilość uranu. Naukowcy postanowili sprawdzić tę wersję wydarzeń przy pomocy zachowanych fizycznych dowodów.

Zostało tylko 14 niemieckich kostek uranu

Badacze wykorzystali dwie kostki naturalnego uranu pochodzące z niemieckiego programu jądrowego. To niewielka część pierwotnego zasobu, z ok. 1100 kostek wykorzystanych w niemieckich eksperymentach zachowało się zaledwie 14. Do analizy dołączono dokumentację historyczną, raporty techniczne, korespondencję oraz dane dotyczące produkcji ciężkiej wody w Norwegii. Następnie naukowcy stworzyli szczegółowy model neutronowy reaktora B8.

Co istotne, model został sprawdzony na podstawie pomiarów wykonanych przez samych niemieckich fizyków w 1945 roku. Wyniki symulacji odtworzyły te historyczne pomiary, co pozwoliło badaczom wykorzystać model do sprawdzenia, ile materiału rzeczywiście potrzeba było do uruchomienia reakcji łańcuchowej.

W przypadku konstrukcji B8 osiągnięty współczynnik efektywności neutronowej wynosił około 0,94, podczas gdy wartość 1 oznacza osiągnięcie krytyczności i możliwość podtrzymania reakcji łańcuchowej. Pozornie różnica nie wydaje się ogromna - problem polegał jednak na tym, ile materiału trzeba było dodać, aby ją zlikwidować.

Potrzebowali dwa razy więcej uranu

Według obliczeń minimalna konfiguracja pozwalająca B8 osiągnąć krytyczność wymagałaby około 2994 kg uranu i 3772 kg ciężkiej wody. W rzeczywistej konstrukcji znajdowało się około 1538 kg uranu i 1549 kg ciężkiej wody.

W optymalnej konfiguracji wyliczonej przez badaczy potrzebne byłoby około 3111 kg uranu oraz 3453 kg ciężkiej wody. Oznacza to, że w zależności od konfiguracji Niemcy potrzebowaliby około 1,9-2,7 razy więcej uranu oraz około 2,1-2,4 razy więcej ciężkiej wody niż wykorzystali w B8.

Jeszcze bardziej wymowne jest porównanie z całym szacowanym wojennym zapasem Niemiec. Według autorów niemieckie zespoły dysponowały łącznie około 2572 kg uranu i 1890 kg ciężkiej wody. Nawet po połączeniu tych zasobów B8 nadal pozostałby poniżej poziomu potrzebnego do samopodtrzymującej reakcji.

Ciężka woda była poważnym ograniczeniem

Drugim problemem był dostęp do ciężkiej wody. Niemcy korzystali z produkcji zakładu Norsk Hydro w Vemork w Norwegii, wówczas jednego z najważniejszych źródeł tego materiału. Nowe obliczenia wskazują, że do uruchomienia B8 potrzeba byłoby około 2,2 razy więcej ciężkiej wody niż wykorzystano w eksperymencie. Co istotne, wymagana ilość przekraczała również całkowitą ilość ciężkiej wody, którą Norsk Hydro wyprodukowało podczas wojny. Oznacza to, że problemu nie można było łatwo rozwiązać.

Przez lata pojawiała się również inna interpretacja historii niemieckiego programu jądrowego - być może Niemcy popełnili błąd, wybierając ciężką wodę zamiast grafitu jako moderatora. Amerykański program Manhattan Project wykorzystywał bowiem grafit, a pierwszy działający reaktor jądrowy - Chicago Pile-1 - osiągnął krytyczność w 1942 roku.

Autorzy nowego badania sprawdzili również ten scenariusz. Okazało się, że grafit dostępny w Niemczech nie był wystarczająco czysty. Zawierał około 3,4 części boru na milion, a bor pochłania neutrony i może uniemożliwić podtrzymanie reakcji łańcuchowej. Symulacje wykazały, że przy wykorzystaniu dostępnego niemieckiego grafitu i naturalnego uranu nie dałoby się stworzyć reaktora osiągającego krytyczność w realistycznej konfiguracji. Problem miał więc charakter nie tylko konstrukcyjny, ale również materiałowy.