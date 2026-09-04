Odkrycie na terenie ruin starożytnego miasta Memfis
Na terenie Memfis, jednej z najważniejszych stolic i ośrodków administracyjnych w starożytnym Egipcie, dokonano nowego odkrycia.
Badania prowadzone w pobliżu świątyni staroegipskiej bogini Sechmet ujawniły zapomniane zabudowania.
Zapomniane zabudowania wokół świątyni Sechmet
Podczas badań prowadzonych przez wspólną misję egipskiej Najwyższej Rady Starożytności i Muzeum w Szanghaju odsłonięte zostały pozostałości starożytnych zabudowań.
Ukazują one ślady codziennego życia mieszkańców miasta z czasów faraonów i późniejszych epok, rzucając nowe światło na działalność człowieka w jednym z najstarszych ośrodków miejskich w Dolinie Nilu.
Starożytni mieszkańcy Egiptu. Życie, produkcja, codzienność
Do najważniejszych nowych znalezisk w Memfis badacze zaliczają domy z cegły mułowej, które znajdują się w pobliżu świątyni, świadczące o istnieniu osiedla mieszkalnego.
Archeolodzy zidentyfikowali także liczne kamienne bloki oraz fragmenty rzeźb. Ze względu na ich cechy badacze zauważyli, że mogą pochodzić z wielkiej świątyni Ptaha, głównego sanktuarium starożytnej stolicy Memfitów, której kompleks Sekhmet był podległy.
Prawdopodobnie w późniejszym okresie zostały one ponownie wykorzystane. Przenoszenie materiałów z pierwotnego miejsca było częstym zjawiskiem w długo istniejących starożytnych ośrodkach miejskich.
Ponadto odnaleziono ślady codziennego życia oraz działalności produkcyjnej dawnych mieszkańców Memfis - zidentyfikowano między innymi urządzenia prawdopodobnie służące do produkcji wina, jak również ceramikę, amulety, figurki, ostrakony i tabliczki wotywne.
Wykopaliska na terenie egipskiego Memfis
Sekretarz Generalny Najwyższej Rady Starożytności, Hisham El-Leithy, poinformował, że prace badawcze rozpoczęto od dokładnego oczyszczenia świątyni Sechmet, będącej częścią rozległego kompleksu Ptaha. Wykopaliska rozszerzono jednak na obrzeża, co miało na celu wyjaśnienie kwestii związanych z rozwojem urbanistycznym tej lokalizacji.
Szczególnie interesujący jest fakt, że teren wokół świątyni był zamieszkany przez wiele stuleci. Analiza warstw archeologicznych pokazuje, że dawny kompleks świątynny coraz mocniej przekształcał się w dzielnicę mieszkalną.
Odkrycia te pozwalają lepiej zrozumieć życie zwykłych mieszkańców starożytnego Egiptu, a nie tylko elit i faraonów.
Znaleziska wskazują na współistnienie działalności religijnej, rzemiosła i produkcji żywności, tworząc obraz codziennego funkcjonowania starożytnego Memfis.
Zaplanowano już kolejne kampanie, które skupią się na nowych odkryciach - m.in. na poszukiwaniu powiązań między kompleksem mieszkalnym a obiektami kultowymi. Ponadto mają zostać przeprowadzone działania w celu zaprezentowania odkryć publiczności.