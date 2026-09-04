Odkrycie na terenie ruin starożytnego miasta Memfis

Na terenie Memfis, jednej z najważniejszych stolic i ośrodków administracyjnych w starożytnym Egipcie, dokonano nowego odkrycia.

Badania prowadzone w pobliżu świątyni staroegipskiej bogini Sechmet ujawniły zapomniane zabudowania.

Zapomniane zabudowania wokół świątyni Sechmet

Podczas badań prowadzonych przez wspólną misję egipskiej Najwyższej Rady Starożytności i Muzeum w Szanghaju odsłonięte zostały pozostałości starożytnych zabudowań.

Ukazują one ślady codziennego życia mieszkańców miasta z czasów faraonów i późniejszych epok, rzucając nowe światło na działalność człowieka w jednym z najstarszych ośrodków miejskich w Dolinie Nilu.

Starożytni mieszkańcy Egiptu. Życie, produkcja, codzienność

Do najważniejszych nowych znalezisk w Memfis badacze zaliczają domy z cegły mułowej, które znajdują się w pobliżu świątyni, świadczące o istnieniu osiedla mieszkalnego.

Archeolodzy zidentyfikowali także liczne kamienne bloki oraz fragmenty rzeźb. Ze względu na ich cechy badacze zauważyli, że mogą pochodzić z wielkiej świątyni Ptaha, głównego sanktuarium starożytnej stolicy Memfitów, której kompleks Sekhmet był podległy.

Prawdopodobnie w późniejszym okresie zostały one ponownie wykorzystane. Przenoszenie materiałów z pierwotnego miejsca było częstym zjawiskiem w długo istniejących starożytnych ośrodkach miejskich.

Ponadto odnaleziono ślady codziennego życia oraz działalności produkcyjnej dawnych mieszkańców Memfis - zidentyfikowano między innymi urządzenia prawdopodobnie służące do produkcji wina, jak również ceramikę, amulety, figurki, ostrakony i tabliczki wotywne.

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Wykopaliska na terenie egipskiego Memfis

Sekretarz Generalny Najwyższej Rady Starożytności, Hisham El-Leithy, poinformował, że prace badawcze rozpoczęto od dokładnego oczyszczenia świątyni Sechmet, będącej częścią rozległego kompleksu Ptaha. Wykopaliska rozszerzono jednak na obrzeża, co miało na celu wyjaśnienie kwestii związanych z rozwojem urbanistycznym tej lokalizacji.

Szczególnie interesujący jest fakt, że teren wokół świątyni był zamieszkany przez wiele stuleci. Analiza warstw archeologicznych pokazuje, że dawny kompleks świątynny coraz mocniej przekształcał się w dzielnicę mieszkalną.

Odkrycia te pozwalają lepiej zrozumieć życie zwykłych mieszkańców starożytnego Egiptu, a nie tylko elit i faraonów.

Znaleziska wskazują na współistnienie działalności religijnej, rzemiosła i produkcji żywności, tworząc obraz codziennego funkcjonowania starożytnego Memfis.

Zaplanowano już kolejne kampanie, które skupią się na nowych odkryciach - m.in. na poszukiwaniu powiązań między kompleksem mieszkalnym a obiektami kultowymi. Ponadto mają zostać przeprowadzone działania w celu zaprezentowania odkryć publiczności.



