Nowe odkrycie na Alasce zdradza sekrety pierwszych ludzi Ameryki Północnej
Ostatnie odkrycia archeologiczne ze stanowiska Holzman w Dolinie Tanana na Alasce rzucają nowe światło na historię pierwszych ludzi w Ameryce Północnej. Zespół badaczy znalazł relikty datowane na około 14 tysięcy lat. Odkrycia te wskazują na ciągłość technologiczną między pierwszymi łowcami a kulturą Clovis.
Nowe odkrycie na Alasce. Naukowcy mówią o śladach pierwszy ludzi
Alaska leży w północno-zachodniej części Ameryki Północnej, a jej wybrzeża oblewają wody Oceanu Arktycznego i Spokojnego. Obszar ten graniczy od wschodu z Kanadą, a od zachodu - przez Cieśninę Beringa - z Rosją. Alaska to największy stan USA, zajmuje ponad 1,5 miliona km2. Jednocześnie charakteryzuje się najmniejszą gęstością zaludnienia spośród wszystkich stanów USA, a sama historia pojawienia pierwszych ludzi na Alasce jest wyjątkowo fascynująca.
Według naukowców to właśnie ten region mógł odegrać kluczową rolę w migracji pierwszych ludzi do Ameryki Północnej. Od lat prowadzone są badania w tym temacie - a teraz naukowcy poinformowali o nowych odkryciach na stanowisku archeologicznym Holzman. Dostarczają one świeżych dowodów, które mogą pomóc lepiej zrozumieć, kiedy i jak doszło do tego przełomowego momentu i jakie były dalsze etapy tej wędrówki.
Narzędzia, paleniska, warsztat. Podobieństwa do późniejszej kultury Clovis
Przewodnia teoria wskazuje, że pierwsi ludzie dotarli do Ameryki Północnej z Azji podczas ostatniej epoki lodowej. Wówczas poziom mórz był niższy, a między Syberią a Alaską istniał pomost lądowy Beringia - pas lądu łączący pobliskie kontynenty. Kulisy dalszej wędrówki tych ludzi wciąż są przedmiotem naukowych debat. Teraz pojawiły się nowe dowody - naukowcy analizują relikty znalezione na stanowisku archeologicznym Holzman. Mieści się ono na zachodnim brzegu potoku Shaw Creek w dolinie rzeki Tanana, w środkowo-wschodniej części stanu Alaska.
Naukowcy z Uniwersytetu Adelphi i Uniwersytetu Alaski w Fairbanks odnaleźli tam narzędzia wyrabiane z kamieni i kości mamuta oraz liczne szczątki innych zwierząt, a także pozostałości palenisk i warsztatu, w którym wytwarzano włócznie. Najstarsze artefakty datowano na ok. 14 tys. lat. Narzędzia ze stanowiska wykazują podobieństwa technologiczne do późniejszej kultury Clovis (prehistorycznej kultury wczesnych mieszkańców Ameryki Północnej, znanej z charakterystycznej formy narzędzi), co sugeruje ciągłość technologiczną i migracyjną.
Pierwsi ludzie Ameryki Północnej. Konieczne są dalsze badania
Zdaniem badaczy, w trakcie migracji do Ameryki Północnej pierwsi ludzie osiedlali się na wolnych od lodu obszarach Alaski, takich jak właśnie Dolina Tanana. Gdy wędrowali dalej, zabierali ze sobą swoje metody wyrobu narzędzi i polowania, a następnie przekazywali wiedzę kolejnym pokoleniom, które rozprzestrzeniały się w głąb lądu. Stanowisko archeologiczne Holzman może zatem pomóc uzupełnić braki dotyczące przejścia od łowców beringiańskich do kultury Clovis, której stanowiska znaleziono nie tylko w rejonie Alaski, ale też w Ameryce Środkowej, wyjaśnia Science X.
Nowe odkrycia pomagają w lepszym zrozumieniu tego, kiedy i w jaki sposób pierwsi ludzie przybyli do Ameryki i rozproszyli się dalej w głąb lądu. Jednak dopiero dalsze badania, w tym analiza DNA i interpretacja wzorców klimatycznych, mogą dostarczyć ostatecznych dowodów na to, jak wyglądały te przemiany tysiące lat temu.
Wyniki badań opublikowane zostały na łamach "Quaternary International".