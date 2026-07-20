Nowe odkrycie w Egipcie. Archeolodzy podali szczegóły

Archeolodzy pracujący w Egipcie dokonali nowego odkrycia podczas badań na terenie Sakkary, jednego z najważniejszych stanowisk archeologicznych w Egipcie

W Sakkarze znajduje się wiele starożytnych ruin, w tym pierwsze mastaby oraz najstarsza spośród monumentalnych egipskich piramid - piramida schodkowa Dżesera. Badania na tym obszarze przyniosły wiele odkryć, zidentyfikowano tu m.in. tzw. Teksty Piramid czy tablicę ze spisem imion władców Egiptu.

Teraz badacze dokonali nowego odkrycia. Na terenie Bubasteionu odnaleźli trzy wykute w skale grobowce, które dostarczają cennych informacji na temat okresu Nowego Państwa.

Bubasteion w Sakkarze. Odkryto trzy nowe grobowce z czasów Nowego Państwa

Nowe Państwo to okres w dziejach starożytnego Egiptu, który trwał od XVI do XI wieku p.n.e., w trakcie panowania XVIII, XIX i XX dynastii. Nowe odkrycie na terenie Bubasteionu, egipskiego kompleksu świątynnego i nekropolii, położonych na klifie w Sakkarze, dotyczy właśnie tych czasów. Trzy grobowce opatrzone hieroglifami i dekorowane scenami ujawniają szczegóły na temat pochowanych tam osób oraz życia wyższych sfer w tym okresie starożytnego Egiptu.

Pierwszy grobowiec należał do urzędnika imieniem Mentuhotep, jedna z płaskorzeźb przedstawia go siedzącego obok swojej matki, Ih-Habet. Wypisane w grobowcu tytuły czynią Mentuhotepa jednym z najważniejszych urzędników administracyjnych i wojskowych w początkach Nowego Państwa.

Drugi grobowiec należał do Pari-em-wia, znanego też jako Samut, który pełnił funkcję nadzorcy handlowego w Świątyni Ptaha. W odróżnieniu od wielu innych grobowców z tego czasu tu zachował się pełny zapis najbliższych członków rodziny właściciela, m.in. matki Atbiu, żony Tui oraz czterech synów.

Trzeci grobowiec należał do urzędnika imieniem Nahsi. Zachowane inskrypcje identyfikują go jako zarządcę i wymieniają jego żonę Nefru-Ptah.

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Archeologiczne skarby pod piaskami Sakkary w Egipcie

Wśród najważniejszych znalezisk badacze wymieniają hieroglificzny napis znajdujący się na jednej z kolumn w grobowcach, relacjonujący powrót wojskowego dowódcy z kampanii wojennej w starożytnym państwie Mitanni, położonym na terenach dzisiejszej północnej Syrii i części Iraku.

Badacze twierdzą, że napis ten ma tak duże znaczenie z paru powodów. Po pierwsze potwierdza datowanie na okres Nowego Państwa, a po drugie dostarcza nowych dowodów na wojskowe i dyplomatyczne powiązania Egiptu z Bliskim Wschodem w jednym z najbardziej owocnych okresów tej cywilizacji.

Ponadto dwa z trzech odkrytych grobowców zostały później wtórnie wykorzystane, co świadczy o długiej historii użytkowania nekropolii.

Bubasteion w Sakkarze wciąż jest przedmiotem badań, a archeolodzy liczą, że kontynuowanie prac w szybach grobowych oraz na przyległych terenach pozwoli na uzyskanie nowych informacji dotyczących społeczeństwa okresu Nowego Państwa i procesu rozszerzania egipskich wpływów poza granice kraju. Jak wskazuje Ministerstwo Turystyki i Starożytności Egiptu, kolejne znaczące odkrycie w rejonie to dowód, że pod piaskami Sakkary wciąż czekają archeologiczne skarby.



