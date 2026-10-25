Komórki nowotworowe przechodzą w stan zombie. Tak guzy unikają niszczącej chemioterapii

Dokonano przełomu w zrozumieniu, jak komórki nowotworowe potrafią unikać chemioterapii i wejść w stan "przypominający zombie", inaczej nazywany przedwczesnym starzeniem się. Naukowcy z Trinity College w Dublinie odkryli, że wtedy komórki guzowe mogą wykorzystywać właściwości układu odpornościowego, które w normalnych okolicznościach goją rany, a w przypadku nowotworu mogą pomóc mu się odbudować po terapii. Naturalnie jest to złożony proces, zapewniający, że nowe komórki powstaną wyłącznie tam, gdzie są potrzebne i tylko w określonym czasie.

Nowotwory mogą wykorzystać te zdolności gojenia ran do własnych celów. Podszywają się pod uszkodzoną tkankę i oszukują układ odpornościowy, który pomaga im dzielić się i pozyskiwać dodatkowy tlen oraz składniki odżywcze, zamiast je zabijać. Do tej pory nie było jasne, w jaki sposób nowotwory aktywują zdolność układu odpornościowego do gojenia ran, jednak w niedawnym badaniu naukowcy odkryli, że cząsteczki zwane inhibitorami białek apoptozy (IAP) mogą umożliwić guzom uniknięcie niszczącego działania chemioterapii.

Starzejące się komórki nowotworowe zabarwione w celu wykrycia białka, którego ekspresja ulega znacznemu zwiększeniu w odpowiedzi na leczenie chemioterapeutyczne. Seamus Martin materiał zewnętrzny

Nowe badania nad odpornością na terapię

Zespół pod kierownictwem profesora Seamusa Martina i doktora Gokhana Gunaya zauważył, że receptory IAP pełnią funkcję neutralizowania zabójczego działania cząsteczek, które uaktywniały się w odpowiedzi na uszkodzenia DNA wywołane chemioterapią. Co więcej, zamiast pozwolić guzom uciec przed lekami, IAP umożliwiły przeżywającym komórkom nowotworowym wejście w bardzo nietypowy stan przypominający zombie, w którym komórki zyskują zdolność do kierowania korzystną odpowiedzią immunologiczną - pomagając w ten sposób nowotworom w regeneracji po chemioterapii.

Ten stan zombie powoduje gwałtowne zmiany w ciągu kilku dni od ekspozycji na terapię. Stają się prawie dziesięciokrotnie większe niż normalna komórka i aktywują geny wiązane z gojeniem się ran. Przyciąga to komórki układu odpornościowego.

Ponieważ guzy unikające chemioterapii pozostają poważnym wyzwaniem dla lekarzy, ulepszone opcje leczenia są niezwykle istotne dla pacjentów. Badania te identyfikują nowy mechanizm, wyjaśniający, jak niektóre guzy unikają śmierci i wykorzystują układ odpornościowy organizmu do wspomagania regeneracji.

- Te nowe odkrycia wskazują sposoby, dzięki którym moglibyśmy osłabić mechanizmy obronne nowotworów poprzez neutralizację białek IAP po podaniu leków chemioterapeutycznych, co powinno uniemożliwić im przejście w stan starzenia się i doprowadzić do zniszczenia większej liczby komórek nowotworowych - podsumował prof. Martin.

Badanie zostało opublikowane w czasopiśmie Science Advances, otwiera się w nowym oknie.



