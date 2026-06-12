Substancja ta wykazuje skuteczność wobec wybranych patogenów, w tym groźnych szczepów opornych na leczenie, jak pałeczka zapalenia płuc (Klebsiella pneumoniae). Podobnie jak wiele istniejących antybiotyków oddziałuje ona na rybosomy bakterii, czyli struktury odpowiedzialne za produkcję białek niezbędnych do ich funkcjonowania i namnażania, ale robi to w zupełnie nowy sposób - taki, jakiego dotąd nie obserwowaliśmy.

Rybosom jest celem dla około jednej trzeciej wszystkich obecnie przepisywanych antybiotyków. Ten nowy antybiotyk jest jednak niezwykły, ponieważ atakuje miejsce w rybosomie, które nigdy wcześniej nie było celem żadnej innej cząsteczki

Nowy sposób ataku na znany cel

Manikomycyna nie tylko blokuje produkcję białek, ale także uniemożliwia opuszczanie rybosomu przez kluczowe cząsteczki, co całkowicie zatrzymuje funkcjonowanie komórki bakteryjnej. Ten nowatorski mechanizm działania sprawia, że bakteriom znacznie trudniej jest wykształcić oporność - w testach laboratoryjnych jedynie pojedyncze komórki przeżywały ekspozycję na manikomycynę, w przypadku niektórych szczepów była to zaledwie jedna na dziesiątki milionów!

Rozwiń

Jak zauważa Alexander Mankin, współautor publikacji, bakterie muszą "przejść przez prawdziwe akrobacje, by wykształcić oporność". Dodatkowym utrudnieniem dla patogenów jest fakt, że manikomycyna wykorzystuje kilka różnych mechanizmów przenikania do komórek, co ogranicza możliwość zablokowania jej działania pojedynczą mutacją.

Odkrycie ukryte w glebie

Źródłem nowego antybiotyku jest bakteria Streptomyces rimosus, znana nauce od dekad i wykorzystywana wcześniej m.in. do produkcji oksytetracykliny. Tym razem badacze zastosowali bardziej zaawansowane metody analizy, które pozwoliły wykryć związki obecne w bardzo małych ilościach i wcześniej pomijane. Jak obrazowo tłumaczy to Mankin, dotychczas naukowcy skupiali się na "najbardziej oczywistych" substancjach:

To jak sytuacja, gdy wszyscy sięgają po stek na talerzu, ignorując niewielką porcję kawioru obok.

Mimo dużego potencjału manikomycyna nie jest jeszcze gotowa do zastosowania klinicznego, a jednym z głównych problemów jest jej szybki rozkład w organizmie, co ogranicza skuteczność w leczeniu infekcji u ludzi i zwierząt. Jednocześnie naukowcy podkreślają, że znają już dokładną strukturę chemiczną związku oraz sposób jego wiązania z rybosomem, co otwiera drogę do dalszych prac nad jego modyfikacją i opracowaniem bardziej stabilnych pochodnych.





Prom z czasów Leonarda Da Vinci pomaga pokonywać codzienne korki © 2026 Associated Press