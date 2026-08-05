Ewolucja naczelnych była znacznie bardziej złożona

Nowe badanie przeprowadzone na Uniwersytecie w Kansas komplikuje obraz naczelnych żyjących w Ameryce Północnej około 55 milionów lat temu. Przedstawiono nowy gatunek starożytnego naczelnego, podważając utrwalone od dawna założenia dotyczące kolejności pojawiania się cech ewolucyjnych u naczelnych z tamtej epoki.

- Artykuł dotyczy nowego gatunku naczelnych z rodziny Omomyidae, rodziny naczelnych znajdującej się blisko szczytu drzewa genealogicznego współczesnych naczelnych - z lemurami po jednej stronie, a małpami człekokształtnymi, ludźmi i małpami po drugiej - powiedział główny autor, Parker Rhinehart.

W miejscu rozgałęzienia, gdzie linie te zbiegają się na szczycie drzewa ewolucyjnego, znajdują się Omomyidae. Są to prawdziwe naczelne, które wyginęły. Pojawiły się około 55 lub 56 milionów lat temu na całej półkuli północnej.

W nowym artykule opisano nowy gatunek z rodzaju Tetonius, gatunku z rodziny Omomyidae, porównywalnego rozmiarami do współczesnego mikrusa. Odkrycia sugerują, że jego ewolucja może być bardziej złożona niż stopniowy rozwój, sugerowany wcześniej przez skamieniałości z innego basenu.

Zagadka ewolucji naczelnych. Nowy gatunek sprzed 55 mln lat

- Nazwaliśmy go Tetonius varleyorum - oznajmił Rhinehart. - Varley to nazwisko rodziny, która prowadzi stację benzynową dla ciężarówek w pobliżu kempingu, gdzie zatrzymujemy się, gdy zbieramy skamieniałości. Byli dla nas bardzo pomocni.

Identyfikacja skamieniałości starożytnych naczelnych w terenie zazwyczaj wymaga poszukiwania maleńkich skamieniałych szczęk i zębów - jedynych części ciała wystarczająco wytrzymałych, aby oprzeć się erozji w czasie geologicznym.

Zdjęcie szczęki holotypu gatunku Tetonius varleyorum. Parker Rhinehart materiał zewnętrzny

Współautor Robert Anemone odkrył stanowisko Smiley Draw i od kilku lat prowadzi tam badania terenowe.

- To naprawdę ważne dla historii Tetoniusa - podsumował Rhinehart. - Ponieważ tak wiele teorii naukowych uwzględnia jedynie skamieniałości z Kotliny Bighorn, nie dają one pełnego obrazu. Nasza praca wskazuje na to, że kiedy zaczynamy uwzględniać skamieniałości spoza Kotliny Bighorn, obraz ten staje się nieco bardziej skomplikowany.

Mapa Wyoming i obszarów przyległych z oznaczonymi basenami geologicznymi Parker Rhinehart i in. materiał zewnętrzny

Według niego opisanie Tetonius varleyorum jako nowego gatunku kopalnego rzuca nowe światło na biogeograficzną i ewolucyjną historię naczelnych.

Badanie opublikowano w czasopiśmie Journal of Human Evolution.



