W skrócie Obiekt 2026 QQ8 stał się tymczasowym miniksiężycem Ziemi w kwietniu 2026 roku i opuści jej grawitację około 7 grudnia bieżącego roku.

Nietypowa konfiguracja orbitalna obiektu potwierdza teorię o tzw. orbicie maksymalnej lunacji, przewidzianą przez George'a Williama Hilla w 1878 roku.

2026 QQ8 jest dopiero piątym w historii odkrytym miniksiężycem Ziemi, a naukowcy przypuszczają, że takich małych satelitów może być wokół nas więcej.

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Ziemia ma jeden Księżyc, ale czasem nasza planeta przechwytuje na jakiś czas inne obiekty. Jednym z nich jest skała sklasyfikowana pod nazwą 2026 QQ8. Od kwietnia jest ona drugim księżycem naszego globu. Przy okazji towarzyszy mu coś, co astronomowie przewidzieli blisko 150 lat temu.

2026 QQ8 to obecnie drugi księżyc Ziemi

Obiekt o nazwie 2026 QQ8 został zidentyfikowany wcześniej w tym roku, ale okazuje się, że stał się drugim księżycem Ziemi już kilka miesięcy wcześniej, bo w kwietniu 2026 r. Ostatecznie wyrwie się z grawitacji naszej planety w okolicy 7 grudnia i następnie oddali.

Po raz pierwszy 2026 QQ8 został zidentyfikowany 19 sierpnia przez astronoma Krisztiána Sárneczky'ego z Obserwatorium Konkoly na Węgrzech. Sama orbita wokół Ziemi została szybko potwierdzona, ale zastanawiano się, czy czasem nie jest to kosmiczny śmieć.

Dopiero 29 października Minor Planet Center oficjalnie ogłosiło odkrycie nowego naturalnego satelity Ziemi. Został on sklasyfikowany jako obiekt tymczasowo przechwycony. Nie było to proste. Z jednej strony 2026 QQ8 jest stosunkowo blisko naszej planety, ale z drugiej to tak mała skała, że nawet w potężnych teleskopach jest niewielkim punktem światła.

Astronomowie przewidzieli nietypową konfigurację orbitalną prawie 150 lat temu

Obiekt 2026 QQ8 znajduje się w sąsiedztwie Ziemi zaledwie kilka miesięcy, ale i tak ten czas pozwolił astronomom po raz pierwszy zaobserwować osobliwą konfigurację orbitalną. Co ciekawe, jej istnienie przewidziano już w 1878 r.

Jego nietypowa orbita znajduje się blisko teoretycznej górnej granicy czasu, przez jaki obiekt może pozostać schwytany w układzie Ziemia-Księżyc; zjawisko to zaobserwowano teraz po raz pierwszy

Nietypowa konfiguracja orbitalna została przewidziana przez amerykańskiego astronoma i matematyka George'a Williama Hilla. Jest to tak zwana orbita o maksymalnej lunacji. Czym ona jest?

Zakłada, że obiekt w towarzystwie Ziemi może poruszać się z nią i przebywać w obszarach przestrzeni kosmicznej oddalonych o około 90 stopni od kierunku, w którym znajduje się Słońce. W przypadku 2026 QQ8 udało się to zaobserwować pierwszy raz.

Warto dodać, że obiekt 2026 QQ8 to dopiero piąty miniksiężyc Ziemi odkryty w historii i zarazem czwarty od 2020 r. Modele teoretyczne zakładają, że jest ich więcej. Naukowcy przypuszczają, że nasza planeta może mieć nawet ciągle naturalne satelity o małej wielkości.